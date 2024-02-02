سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين في ملعب كرة قدم أثناء محاولتهم الاتصال بالإنترنت- (فيديو)

منذ 34 دقيقة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

نشر مسعف فلسطيني في قطاع غزة، مقطع فيديو مروعا، يظهر استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بقصف لقوات الاحتلال، أثناء تواجدهم في ملعب رياضي لالتقاط إشارة الاتصال بالإنترنت.

وقال المسعف نوح الشغنوبي، في تعليقه على المقطع بحسابه في إنستغرام، إن الملعب هو المكان الوحيد في شمال غزة قطاع غزة، الذي يمكن فيه الاتصال بالإنترنت.

وأضح أنه غادر المكان قبل استهدافه بخمس دقائق لشرب الماء، فعاد ووجد الجميع شهداء ومصابين.

وبيّن نوح أن المكان كان مليئا بالأشخاص الذي يحاولون الاتصال بالإنترنت، قبل أن تستهدفهم قوات الاحتلال بصاروخ أدى لشهداء وجرحى.

ويظهر الفيديو أحد الأطفال الشهداء مضرجا بدمائه نتيجة القصف الإسرائيلي، وآثار الدماء على مدرجات الملعب.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nooh AL-shaghnobi (@nooh.xp)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استطلاع: نصف الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات فور وقف حرب غزة
منذ ساعتين
جنود إسرائيليون أصيبوا بإعاقات دائمة يروون لنتنياهو تفاصيل الجحيم الذي عاشوه في غزة- (فيديو)
منذ ساعتين
تلغراف: هذه هي حدود إسرائيل “الجديدة” مع غزة.. تدمير شامل للتحضير للمنطقة العازلة
منذ 3 ساعات
جنود الاحتلال يسرقون العسل من بيوت الفلسطينيين في خان يونس- (شاهد)
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية