قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين في ملعب كرة قدم أثناء محاولتهم الاتصال بالإنترنت- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشر مسعف فلسطيني في قطاع غزة، مقطع فيديو مروعا، يظهر استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بقصف لقوات الاحتلال، أثناء تواجدهم في ملعب رياضي لالتقاط إشارة الاتصال بالإنترنت.

وقال المسعف نوح الشغنوبي، في تعليقه على المقطع بحسابه في إنستغرام، إن الملعب هو المكان الوحيد في شمال غزة قطاع غزة، الذي يمكن فيه الاتصال بالإنترنت.

وأضح أنه غادر المكان قبل استهدافه بخمس دقائق لشرب الماء، فعاد ووجد الجميع شهداء ومصابين.

وبيّن نوح أن المكان كان مليئا بالأشخاص الذي يحاولون الاتصال بالإنترنت، قبل أن تستهدفهم قوات الاحتلال بصاروخ أدى لشهداء وجرحى.

ويظهر الفيديو أحد الأطفال الشهداء مضرجا بدمائه نتيجة القصف الإسرائيلي، وآثار الدماء على مدرجات الملعب.