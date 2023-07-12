قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والمواطنون يتصدون بمواجهات شعبية

غزة – رام الله – “القدس العربي”:

شنت قوات الاحتلال هجمات عديدة على الضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات شعبية مع المواطنين، وانتهت باعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، في الوقت الذي واصلت فيه الجماعات الاستيطانية المتطرفة، هجماتها الرامية لسرقة المزيد من أراضي الضفة.

اعتقالات ومواجهات

وأصيب عدد من المواطنين، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس فجر الأربعاء، وذكرت مصادر محلية من المدينة أن المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي ألقته قوات الاحتلال على شارع عصيرة في المدينة.

كما تخلل الاقتحام اعتداء جنود الاحتلال على مركبة اسعاف، من خلال استهدافها بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.

وفي نهاية العملية اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسام الرزة، والمواطن سائد المصري بعد أن فتشت منزليهما في شارع عصيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، بينهم أسيران محرران.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عبد عدنان الراعي، في الثلاثينيات من عمره، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة قلقيلة شمال الضفة.

وطالت الاعتقالات أيضا شابين على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، بعد أن أوقفت قوات الاحتلال المركبات المارة على ذلك الحاجز، وقامت بتفتيشها.

وأصيب، شاب بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، بمدينة أريحا، وذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب بالرصاص الحي في ساقه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين بينهم شقيقان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال مدينة رام الله، واعتقلت المواطن خميس عواد، عقب مهاجمته، والاعتداء عليه بالضرب.

كما قامت خلال عملية الاقتحام وفقا لرئيس البلدية لافي، بمداهمة محل صرافة يعود للشقيقين مشهور وأنيس حمدان، وبدأت بعملية إحصاء للنقود الموجودة فيه.

واندلعت أيضا مواجهات شعيبية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف المواطنين.

وتخلل العملية اعتقال قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان.

وقالت مصادر من المخيم إن تلك القوات فجرت باب مخزن في منزل الشاب المالحي، واستولت على حقائب للسفر من داخله.

كما وطالت الاعتقالات الأسير المحرر من بلدة دورا، جنوب الخليل اسماعيل الحلبي بعد أن داهمت منزله وفتشته، وداهمت أيضا منزل الصحفي في وكالة “وفا” جويد التميمي، ومنزل شقيقه رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، وتعمدت تخريب محتوياتهم، ومنازل أخرى تخص ذات العائلة خرابا.

كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، حيث اندلعت هناك أيضا مواجهات شعبية، وانتهت العملية باعتقال الشابين سيف الشيخ، وأحمد عيسى، بعد أن داهمت منزليهما، وتعمد العبث بمحتوياتهما.

وداهمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت خلال اقتحامها للمخيم، حارة الشهيد محمود عليان، وفتشت عددا من المنازل وتعمدت تخريب أثاثها.

وكانت سلطات الاحتلال، سلمت إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارا بمنع السفر لمدة 6 أشهر، بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال.

هجمات استيطانية

وجاء ذلك في وقت اقتحم فيه عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا “طقوسا تلمودية”.

كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقا زراعية في قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بمسافة تصل الى 1500 متر تقريبا، لصالح توسيع مستوطنتي “شمعة” و”تينا” المقامتين على اراضي المواطنين هناك.

وكان مستوطنون، نصبوا خياما وحظيرة أغنام على أراضي المواطنين، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، للمرة الثالثة على التوالي في نفس المكان.