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قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن- (صور وفيديوهات)

منذ 59 دقيقة

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القدس: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، النار على امرأة فلسطينية بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس الشرقية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (حكومية) وقناة “12” التلفزيونية الخاصة إن “قوات أمن إسرائيلية أطلقت النار على امرأة فلسطينية قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن”.

وأشارت الهيئة والقناة إلى “عدم وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين”، دون حديثهما عن حالة المرأة الفلسطينية.

ولم تصدر شرطة الاحتلال على الفور بيانا بشأن الحادثة، كما لم يصدر عن السلطات الفلسطينية أي تعليق فوري.
(وكالات)

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