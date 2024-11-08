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قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني بالضرب في الخليل جنوب الضفة الغربية- (فيديو)

8 - نوفمبر - 2024

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الخليل: أصيب شاب فلسطيني، مساء الجمعة، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع إصابة بالرأس جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب في البلدة القديمة بالخليل”.

وذكر عضو لجنة الدفاع عن الخليل (حكومية) عارف جابر أن الجيش الإسرائيلي “أوقف مجموعة من الشبان وسط البلدة القديمة أثناء عودتهم لمنازلهم، وانهال عليهم بالضرب المبرح دون سبب واضح”.

وأضاف أن “جنود الاحتلال يتوزعون في نواحي البلدة القديمة بحجة تأمين الحماية للمستوطنين، ويمارسون أشكال التنكيل والاستفزاز ضد سكان البلدة”.

وتخضع البلدة القديمة بالخليل للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي.

وهُجر نحو ألف فلسطيني من البلدة نتيجة سياسة التضييق والإذلال والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، كما أغلقت أسواق كاملة وشوارع رئيسية حيوية، بحسب مسؤولين فلسطينيين، وسكان محليين.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

(الأناضول)

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