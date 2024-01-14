قوات الاحتلال تعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري

تل أبيب: اعتقلت قوات الاحتلال شقيقتي الشهيد صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس، والذي اغتيل إثر انفجار وقع ببيروت في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال شقيقتي القيادي الراحل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة، شمالي رام الله.

وكانت حركة حماس أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في مطلع الشهر الجاري، في عملية استهداف إسرائيلية تمت بالعاصمة اللبنانية.

#عاجل|| قوات الاحتلال تعتقل دلال وفاطمة العاروري شقيقتي القيادي بحماس الشهيد #صالح_العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله pic.twitter.com/KvA7jiPHKU — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 14, 2024

(د ب أ)