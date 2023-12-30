قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين إثر اقتحام مخيم الجلزون في الضفة- (فيديوهات)

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من ساكنيه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن “قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها”.

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الجلزون بعد حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا على الاقل ، وصادرت خلالها مركبة خلال اقتحام استمر لساعات.#خبرني pic.twitter.com/khUg1VAUpm — خبرني Khaberni (@khaberni) December 30, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

وتزامن ذلك مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي خلفت حتى الجمعة، “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من مخيم الجلزون برام الله ، وذلك حملة دهم بدأها الاحتلال في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت#خبرني pic.twitter.com/gXUBHVYaCQ — خبرني Khaberni (@khaberni) December 30, 2023