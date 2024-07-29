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قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من مخيم الدهيشة- (فيديوهات)

منذ 19 دقيقة

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رام الله: نفذ جيش الاحتلال، فجر الإثنين، حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي الضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة فجر الاثنين، وشرعت بعملية مداهمة منازل فلسطينية.
وقال الشهود إن القوات شنت حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم أفراد عائلات كاملة.

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأضاف الشهود أن الجيش أقام مركز تحقيق ميداني قرب المخيم، وأفرج عن عدد منهم بعد تحقيق ميداني.
وتناقل الفلسطينيون مشاهد لعمليات الاقتحام واعتقال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل وطولكرم ورام الله، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

(الأناضول)

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