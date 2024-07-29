قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من مخيم الدهيشة- (فيديوهات)

رام الله: نفذ جيش الاحتلال، فجر الإثنين، حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة فجر الاثنين، وشرعت بعملية مداهمة منازل فلسطينية.

وقال الشهود إن القوات شنت حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم أفراد عائلات كاملة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/Zw2zNRaNxo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 29, 2024

وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن الجيش أقام مركز تحقيق ميداني قرب المخيم، وأفرج عن عدد منهم بعد تحقيق ميداني.

وتناقل الفلسطينيون مشاهد لعمليات الاقتحام واعتقال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات لبلدات في محافظات الخليل وطولكرم ورام الله، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

آثار اعتداء جنود الاحتلال على أحد الشبان بعد الإفراج عنه خلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة ببيت لحم. pic.twitter.com/PF7ouNRtG1 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 29, 2024

صور | أُفرج عنه قبل قليل.. آثار اعتداء قوات الاحتلال على أحد الشبان الذين تم اعتقالهم خلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم. pic.twitter.com/HyZjjILqSx — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) July 29, 2024

(الأناضول)