قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية وابنتها خلال رعيهما الأغنام جنوب الخليل- (فيديو)

رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينية وابنتها خلال رعيهما الأغنام بمسافر يطا جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد ربعي قوله إن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة وابنتها أثناء رعيهما الأغنام بالقرب من منزليهما في قرية التوانة، وتم نقلهما الى معسكر سوسيا المقام على أراضي المواطنين”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على مداخل القرية والقرى المجاورة، وتداهم منازل المواطنين بشكل يومي”.

💢مصادر صحفية: قوات الاحتلال تعتقل سيدة وابنتها من قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل pic.twitter.com/RmmGgXYvdo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2024

( د ب أ)