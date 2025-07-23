قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من مدينة الخليل

لندن- “القدس العربي”:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وسام وسعد جابر، وسامر طه من مدينة الخليل، وإبراهيم محمد السراحنة من مخيم الفوار، ونافذ الشوامرة، وناصر بدوي الشحاتيت، ومحمد يوسف عمرو، ووليد محمود عمرو، وإسماعيل عبد الكريم عمرو، وياسر عبد القادر عمرو، ووسام يوسف عمرو من بلدة دورا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت من قرية بيت الروش جنوب غرب الخليل، الشاب وسام عبيد.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم، واعتقالهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.