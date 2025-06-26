قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا من نابلس وقلقيلية والخليل بالضفة

لندن- “القدس العربي”:

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 23 مواطنا فلسطينيا من نابلس وقلقيلية والخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية، قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء عدة في مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، وعاثت فيها خرابا، واعتقلت أربعة عشر مواطنا وهم: أمير كامل سركجي من شارع السلام، وبراء رمزي دويكات من عسكر البلد، وأحمد دويكات، وموسى دويكات من بلاطة البلد، وعماد البظ من شارع عصيرة، ومطيع العالول من شارع الجامعة، وعبادة أبو سير وشقيقه جهاد، من منطقة جسر التيتي، ومجاهد طبنجة، ومهند طبنجة من منطقة خلة العامود، وأسيد النعنع من الجبل الشمالي، وعبد الله البيتاوي، ويوسف دويكات من منطقة الضاحية، ومحمد الخليلي من شارع تل.

وأضافت “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ثلاثة فلسطينيين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت الفتى إبراهيم منصور والشاب نزار عدوان عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها في حي كفر سابا بالمدينة، كما أقدم الاحتلال على تحطيم صرح الشهيدين علاء نزال وأنس قراقع في ذات الحي.

وفي السياق ذاته، اقتحم الاحتلال قرية فرعتا شرق قلقيلية، واعتقل الشاب إسلام الطويل بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت وكالة “وفا” اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين وداهمت عدة منازل في محافظة الخليل.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت أحمد مصري الفروخ، ووائل موسى شاكر، ومراد طلال الفروخ، كما داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت رمزي مسالمة، وداهمت عدة منازل وكسرت أبوابا وحطمت أثاث وممتلكات المواطنين.

وداهمت بلدة حلول شمالا واعتقلت سامر جمال مضية، ويوسف حسن مسالمة من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.