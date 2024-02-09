سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين يحملون الجنسية الكندية في غزة

منذ ساعتين

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غزة: قال مصدر بعائلة “الآغا” الفلسطينية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، إن “قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت 3 من أفرادها من حملة الجنسيات الكندية خلال تواجدهم في منطقة نزوحهم غرب المدينة”.
وأضاف أحمد الآغا، عميد كلية القانون في جامعة فلسطين: “اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة بلباس مدني، كلا من الفلسطيني أحمد هاشم الآغا وأولاده هاشم وبراق، من حملة الجنسية الكندية”.
وأوضح أن القوة الخاصة وصلت إلى منطقة نزوح العائلة في “السطر الغربي” غرب خانيونس، بزي مدني ومركبة مدنية.
وأشار إلى أن القوة الإسرائيلية اعتقلت بجانب حملة الجنسية الكندية “15 شخصا آخر من عائلة الآغا”.
وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الوزارة على علم بتقارير اعتقال السلطات الإسرائيلية اثنين من مواطنيها في قطاع غزة، مؤكدا سعيها للحصول على معلومات إضافية.
وأضاف في تصريح صحافي، أن أولوية واشنطن هي “الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج، لكن ليس لدينا تفاصيل بهذا الشأن”.

(الأناضول)

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