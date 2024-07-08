قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح الإثنين، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وجنين، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وطوباس.

وأضاف البيان أن “قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين”.

وأشار إلى أن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ، بلغت أكثر من 9580، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

( د ب أ)