سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة الغربية

منذ 56 دقيقة

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، 35  فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم  أن الاعتقالات شملت 16 مواطنا من الخليل و10 من رام الله وستة من جنين وثلاثة من قلقيلية ونابلس .

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى أمس الأول الأحد ، بأن “حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصا ، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

( د ب أ )

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