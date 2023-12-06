سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 42 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية

6 - ديسمبر - 2023

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 42 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، شملت الاعتقالات 20 مواطنا من جنين، وستة من الخليل، وأربعة من رام الله، وسبعة من نابلس وبيت لحم، وخمسة من قلقيلية وطوباس.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، قالت إن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشكل غير مسبوق، وشملت الاعتقالات كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

وأشارت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

( د ب أ )

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