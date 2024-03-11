قوة خاصة إسرائيلية تغتال فلسطينيا داخل متجر في طولكرم شمال الضفة- (فيديو) 

طولكرم: استشهد فلسطيني برصاص قوة خاصة إسرائيلية، مساء الإثنين، قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 426 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن “الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من (قرية) عرابة جنوبي جنين، استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم”.

وأضافت أن “قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، أطلقت النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة”.

الشهيد البطل بإذن الله ابن بلدة عرابة محمد جعفر مصطفى جبر💔

الله يرحمك ويتقبلك في عليين شهيد رمضان pic.twitter.com/EocZjjhnk8 — جهاد محمود (@jihadabuhamdans) March 11, 2024

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت في بيان مقتضب، مساء الإثنين، أن إصابة “حرجة” في الفخذ برصاص الجيش الإسرائيلي وصلت مستشفى طولكرم الحكومي شمالي الضفة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت “إصابة خطيرة جدا بالفخذ من داخل سوبرماركت قرب طولكرم”، مضيفة أن هناك “أنباء عن إصابة أخرى داخل السوبرماركت تُمنع طواقمها من الوصول إليها”.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي “تصفية” فلسطيني شمالي الضفة بدعوى أنه “كان في طريقه لتنفيذ عملية فدائية داخل إسرائيل”.

الاحتلال يعلن عن اغتيال المقاوم محمد جابر من جنين، في شمال طولكرم، أثناء توجهه لتنفيذ عملية في الداخل المحتل عام 48، ويزعم العثور على سلاح وعبوة ناسفة بحوزته. pic.twitter.com/caSwpxFPc4 — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 11, 2024

إصابات في عملية اغتيال داخل محل تجاري في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية، وآليات الاحتلال تغلق الطرق وتدفع بتعزيزات عسكرية لحصار المنطقة بالكامل.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة ليث جعار#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Df8F7mbNcS — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 11, 2024

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)