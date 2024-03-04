قوات الاحتلال تغتال طفلين… واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

الضفة – «القدس العربي»: استشهد طفلان فلسطينيان أمس الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي صعّدت بالتعاون مع مجموعات المستوطنين المتطرفة، من هجماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت عمليات اقتحام واسعة وتخريب للبنى التحتية في أكثر من منطقة.

ودانت السلطة الوطنية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية، وطالبت وزارة الخارجية في رام الله بتوفير حماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال.

وواجهت قوات الاحتلال خلال اعتداءاتها، مقاومة شرسة من الشبّان والمقاومين في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إصابة مجنّدة إسرائيلية بجروح في مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقتلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما) من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وشيّع آلاف المواطنين جثمان الشهيد أبو شلبك إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت قوة عسكرية راجلة تابعة لجيش الاحتلال يُقدر عددها بـ 800 جندي اقتحمت مخيم الامعري، ثم وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تقدر بـ 40 آلية عسكرية قامت بمحاصرة جميع مداخل مخيم.

وداهمت قوات الاحتلال ما يقارب 20 منزلاً داخل المخيم، وعبثت بمحتوياتها، وشملت عمليات المداهمة عمليات حفر وهدم للجدران في عدة منازل.

وحسب مصادر محلية، صادرت قوات الاحتلال هواتف ومصاغا ذهبا واموالا من داخل المنازل، فيما احتجزت 15 شاباً من مخيم الأمعري، واقتادتهم الى مقهى وسط المخيم، بعد أن حولت المقهى الى مركز تحقيق ميداني مع الشبان.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على جميع من تم احتجازهم داخل المقهى، ثم أفرجت لاحقاً عن البعض منهم.

واستمر الاقتحام 7 ساعات دارت خلاله مواجهات عنيفة بين الشبان وبين قوات الاحتلال، واُصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من المخيم بينهم أسير محرر، والمعتقلون هم: عامر شاهين (38 عاما)، وعنان أبو العرايس (26 عاما)، وأحمد مروان (28 عاما)، وجبرين رمانة (46 عاما)، ورجب غانم (28 عاما)، ومحمد العطعوط (28 عاما)، والأسير المحرر نادر عباس (38 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

اقتحام بورين واغتيال طفل

كما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم قرية بورين، جنوب نابلس، فيما أصيب مواطن بالرصاص الحي في الصدر، وآخر جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونعت وزارة التربية والتعليم الشهيد الطفل عمرو محمد نجار ابن الصف الخامس في مدرسة بورين الأساسية المختلطة في مديرية نابلس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بعد أن اقتحمت المدينة وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية، وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وفي وقت لاحق أخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجره.

وحسب مصادر محلية في نابلس، فقد تم إجبار نحو عشر عائلات على إخلاء منازلها بينهم مسنة تعاني من المرض.

وقالت مصادر طبية إن نحو 15 مواطنا اصيبوا بالاختناق أثر أطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

يذكر أن المصري استشهد في الرابع من شهر أيار/مايو العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.

تدمير البنية التحتية في نور شمس

وفي طولكرم، خلّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بدواري خضوري والعليمي «المحاكم»، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع إسكان الموظفين، وصولا إلى مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وإطلاق كثيف للأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

وشاركت خمس جرافات عسكرية من النوع الثقيل، في تدمير شوارع المخيم، خاصة مقطع شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الرئيسي، والذي حفرته لعدة أمتار تحت الأرض فبات أشبه بخندق.

وأضاف أن جرافات الاحتلال هدمت مكتب تاكسي على مدخل المخيم بالكامل، إلى جانب ست محلات مجاورة له في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال دمر ما تم إصلاحه من شوارع داخلية ورئيسية وبنية تحتية، حيث تسبب بتخريبها وتدميرها خلال اقتحاماته الماضية، ما يدل على أن هدف الاحتلال الرئيسي هو التدمير وإجبار المواطنين على ترك منازلهم وتهجيرهم.

وفي بيت لحم، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية على ثلاثة مواطنين من قرية كيسان شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن ما تسمى «حماية الطبيعة الإسرائيلية»، أوقفت مواطنين أثناء وجودهم في منطقة «السفوح الشرقية» المحاذية للبحر الميت، وفرضت غرامة مالية على كل شخص بلغت (1050 شيقلا)، بحجة أنهم موجودون في محمية طبيعية إسرائيلية، ولا يسيرون على المسار السياحي.

وأكد شاهد عيان أن الأراضي التي كانوا يسيرون عليها مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وليست محمية كما يدعي الاحتلال، مضيفا أن اعتداءات الاحتلال وصلت إلى الاستيلاء على أي جمل في المنطقة، حيث تم الاستيلاء على (22 جملا) ونقلها إلى منطقة الجفتلك على حساب مالكيها، وفرض غرامة على كل جمل بقيمة (4000) شيقل، إضافة إلى إطلاق الرصاص على أحد الجمال، ما أدى إلى نفوقه.

وأشار إلى أن الاحتلال هدّدهم من أي وجود لأي شخص في المنطقة مرة أخرى، وكذلك الحال للجمال، وإلا فسيتعرضون لعقوبات.

اعتداءات في الخليل

وفي الخليل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على ثمانية شبان، واعتقلت أحدهم وهو الشاب معتصم رائد ابو ارميلة في البلدة القديمة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت ثمانية شبان لعدة ساعات على أحد الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب، وسط توجيه الشتائم لهم.

وقال الناشط عارف جابر، الذي يقيم في حارة جابر القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في أحياء البلدة القديمة كافة، خصوصاً في حارة جابر، ووادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة السلايمة، وتل الرميدة، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال يحاولون فرض واقع جديد يتمثل بمنع المواطنين من الوجود في شوارع وأحياء البلدة القديمة في ساعات المساء.

اعتقالات واسعة

وفي السياق ذاته، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت 55 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأشقاء وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل حيث شملت 22 مواطنا، بينهم معتقلون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت الـ140 يوما.

وأضاف أن بقية الاعتقالات توزعت على محافظات طوباس، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس، ورام الله.

وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى نحو (7400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وفي المسار ذاته، اعتدى مستوطنون على مواطن بالضرب، ورشوه بغاز الفلفل خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اقتحموا المنقطة الشرقية من المدينة، وحاولوا الدخول الى قبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدري طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بواباتها.

وأضافت أن المستوطنين لاذوا بالفرار باتجاه الطريق الواصل بين بلدة الباذان ونابلس، واعتدوا على مواطن بالضرب المبرح ورشوه بغاز الفلفل.

بؤرة استعمارية غرب أريحا

كما أقام مستوطنون، أمس الإثنين، بؤرة جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف على منظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن «مجموعة من المستعمرين دشنت بؤرة استعمارية على بُعد 100 متر شرق مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات».

وأضاف أن هذه البؤرة تهدد بشكل مباشر الوجود الفلسطيني في المنطقة.

الخارجية: جحيم لا يطاق

وتعليقاً على التصعيد الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال «حولت حياة المواطنين في الضفة الغربية إلى جحيم لا يطاق، من خلال تكثيف ضغوطاتها وتقييداتها على حركتهم ولقمة عيشهم، بما تحمله من مخاطر جدية على تفجير الأوضاع في الضفة، وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي الحاكم».

وأكدت في بيان أمس الإثنين، أن «الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية الدولية في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه، بعيداً عن الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي».

وأشارت الوزارة إلى أن «الاحتلال يفرض حصاراً ظالماً على الضفة الغربية المحتلة، وينفذ عمليات اقتحام واسعة، تخلّف شهداء واعتقالات وتدميرا في البنية التحتية، ويغلق المزيد من الطرق الفرعية وينصب البوابات الحديدية ويكثف الحواجز، بالتزامن مع التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين الإرهابية على المواطنين وطردهم من أراضيهم وإطلاق الرصاص عليهم، كما حصل في مسافر يطا والمنطقة الشرقية في نابلس، وهي ممارسات باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في الــــضفة».

وزير الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة في شباط

القدس المحتلة – «القدس العربي:»

أظهر تقرير رصدي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 20 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 44 وقتا خلال شهر شباط / فبراير الماضي.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة تسيير الأعمال الشيخ حاتم البكري، في بيان صحافي أمس الإثنين، إن «المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى قيام الاحتلال بنصب برج وكاميرات مراقبة على سور المسجد الأقصى الغربي».

وأكد أن «الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، والتدقيق الدائم في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة».

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري إن» قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر، وتتدخل في صلاحيات الأوقاف، وهذا يُعتبر تعديا خطيرا على قدسية الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين».

وأشار أيضاً إلى «قيام مستعمرين بأعمال تخريبية وتكسير داخل مسجد جنبا في مسافر يطا، حيث طالت الاعتداءات مكبرات الصوت وإزالة البرج الحديدي الذي يحمل هذه المكبرات عن سطح المسجد وإتلافها، وكذلك تدنيس المسجد من الداخل وتحطيم محتوياته والعبث فيه، وسرقة جهاز الصوت».

كما بيّن أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد قرية المجاز في مسافر يطا، وعاثت فيه خرابا وحطمت محتوياته ودنسته.

وفي محافظة قلقيلية، قال البكري «إن قوات الاحتلال اعتدت على مسجد عزون الكبير، ما تسبب بتكسير الزجاج الخارجي، وأطلقت الأعيرة النارية على الألواح الشمسية الخاصة بالمسجد، مُلحقة خسائر ودمارا في الأبواب والجدران وألواح الطاقة الشمسية.