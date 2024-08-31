قوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل.. وحماس تصف عملية “غوش عتصيون” بأنها استمرار لمقاومة العدوان- (فيديو)

رام الله- غزة: أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مواطنين من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت شابين بعد أن فتشت منزليهما”.

ووفق المصادر، “أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل وبلداتها بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، منها مدخل الخليل الشمالي رأس الجورة، ومدخل فرش الهوا غربا، والمدخل الجنوبي الحرايق، بالإضافة إلى مدخل الظاهرية والسموع ودورا جنوبا، ومداخل مخيمي الفوار، والعروب، وطرقا فرعية”.

قوات الاحتلال تغلق مداخل الخليل وتعتدي على المواطنين. pic.twitter.com/eNdCPi3IUz — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 30, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم اغتيال عدد من الفلسطينيين في ثلاثة حوادث أمنية في جوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل في الضفة الغربية، مضيفا أن هناك تقارير عن “عدد من الإصابات”.

من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس“، السبت، أن عملية مستوطنة “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية المحتلة، التي أدت إلى إصابة 4 إسرائيليين، تمثل “رسالة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة طالما استمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا”.

وقالت الحركة في بيان: “العملية البطولية المزدوجة التي وقعت شمالي الخليل، هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا”.

وأضافت: “العملية تؤكد للاحتلال أنه لا يمكنه الاستفراد بأي جزء من الوطن، وأن الخزان البطولي لشعبنا ومقاومتنا في الضفة سيفاجئ الاحتلال في كل زمان ومكان”.

ولفتت إلى أن “العملية تمثل صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، حيث تأتي في ظل حالة التأهب داخل الكيان، الذي لن ينعم بالأمن فوق أرضنا وسيتلقى مزيداً من الضربات الموجعة من مقاومينا”.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني “لمزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة لردعه وإفشال عدوانه ومخططاته”.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف 674 شهيدا وأكثر من 5 آلاف و400 مصاب، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(د ب أ)