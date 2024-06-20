قوات الاحتلال تفرج عن 33 أسيرا من قطاع غزة

غزة: أفرجت قوات الاحتلال، صباح يوم الخميس، عن 33 أسيرا من قطاع غزة عبر موقع “كيسوفيم” العسكري شرقي دير البلح.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، بوصول الأسرى الـ33 المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.
وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لمعتقلي غزة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم مطالبات مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوقية دولية بالكشف عن مصيرهم.
(د ب أ)
في حالة يرثى لها، ولكم أن تقارنوا بين الأسرى الصهاينة الذين تحتفظ بهم حماس و أسرى عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀