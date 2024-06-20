سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تفرج عن 33 أسيرا من قطاع غزة

20 - يونيو - 2024

أسرى من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال في وقت سابق. أرشيف

حجم الخط
1

غزة: أفرجت قوات الاحتلال، صباح يوم الخميس، عن 33 أسيرا من قطاع غزة عبر موقع “كيسوفيم” العسكري شرقي دير البلح.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، بوصول الأسرى الـ33 المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لمعتقلي غزة منذ  السابع  تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي، رغم مطالبات مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوقية دولية بالكشف عن مصيرهم.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 20, 2024 الساعة 5:12 م

    في حالة يرثى لها، ولكم أن تقارنوا بين الأسرى الصهاينة الذين تحتفظ بهم حماس و أسرى عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين الذين عاثوا سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

 شهادات مروعة لمعتقلين من غزة: الاحتلال حوّل مرض “الجرب” إلى أداة تعذيب جسدي ونفسي
منذ 22 ساعة
أسير غزي مفرج عنه من سجون الاحتلال يروي تفاصيل صادمة عن التعذيب- (شاهد)
1 - يوليو - 2024
شاب غزّي يخرج مضطربا نفسيا بعد شهر واحد بسجون إسرائيل- (فيديو)
20 - يونيو - 2024
“وزارة الأسرى” بغزة: استشهاد 36 معتقلا من القطاع تحت التعذيب.. وروايات صادمة لأسرى محررين- (صور وفيديو)
20 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية