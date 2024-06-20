قوات الاحتلال تفرج عن 33 أسيرا من قطاع غزة

أسرى من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال في وقت سابق. أرشيف

غزة: أفرجت قوات الاحتلال، صباح يوم الخميس، عن 33 أسيرا من قطاع غزة عبر موقع “كيسوفيم” العسكري شرقي دير البلح.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، بوصول الأسرى الـ33 المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لمعتقلي غزة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم مطالبات مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوقية دولية بالكشف عن مصيرهم.

(د ب أ)