قوات الاحتلال تقتحم بلدتين جنوب جنين- (فيديو)

رام الله: أفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن “قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي”.
وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما”.
وكان مسلحون فلسطينيون هاجموا الجمعة مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بإطلاق نحو 30 رصاصة على موقع للجيش الإسرائيلى يتولى حراسة مستوطنة حومش.
سرايا القدس تنشر توثيقا لاستدراجها قوة إسرائيلية في بلدة سيلة الظهر اليوم..
هذه واحدة من أهم عمليات المقاومة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر..
استدراج وتمويه.. ثم تفجير..
سيكون لهذه العملية ما بعدها.. https://t.co/ECBYXqwraX pic.twitter.com/BIFHEmCQmR
— Muath Hamed (@MuathHamed) March 9, 2024
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أثناء مطاردة الجنود للمهاجمين، فجر المسلحون عبوة ناسفة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متوسطة وأربعة آخرين بجروح طفيفة.
وشنت القوات المسلحة عملية تفتيش بعد فرار المهاجمين في اتجاه قرية سيلة الظهر الفلسطينية.
وتعتبر مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل غير شرعية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وكان قد تم التخلي عنها في عام 2005 عندما أخلت إسرائيل قطاع غزة، مع ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية أخرى.
( د ب أ )
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين في جنين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و نابلس وحوارة و اريحا وعقبة جبر وطولكرم و طوباس ونور الشمس والخليل والجليل الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️💪🔥🚀🚀🚀🚀