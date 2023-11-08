قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وقلقيلية وأريحا… والمستوطنون يضاعفون هجماتهم

أريحا- بيت لحم – رام الله ـ قلقيلية – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث نفذت اقتحامات معززة بقوات عسكرية في كل من أريحا وبيت لحم وقلقيلية والقدس وجامعة بيرزيت، ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة ومواجهات أوقعت عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

وأصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق في اقتحام قوات الاحتلال منطقة المسلخ في بيت لحم. وقالت مصادر محلية إن الاقتحام تم من أكثر من محور، وجرت محاصرة منزل في وسط المدينة.

وقال هيثم الهدري مدير مستشفى بيت جالا الحكومي لوكالة «معا» في بيت لحم: وصلت المستشفى 11 أصابة بالرصاص الحي، ومن ضمن الإصابات توجد إصابتان بجروح خطيرة، فيما باقي الإصابات بين متوسطة وخفيفة، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وبين شهود عيان ان قوات إسرائيلية كانت في أكثر من منطقة في مدينة بيت لحم، وقامت بمحاصرة منزل الأسير السابق حمدي عماد الكامل.

ووفق مصادر طبية كانت هناك 64 إصابة تعاملت معها طواقهم الهلال الأحمر، 10 منها بالرصاص الحي، و4 إصابات بشظايا الرصاص، وإصابتان جرّاء السقوط، والبقيّة اختناقاً بالغاز.

وجرى باحتجاز أقارب الأسير السابق حمد الكامل، وسط مطالبات من قبل جيش الاحتلال بتسليم نفسه.

وأخلى الهلال الأحمر مدرسة أيتام تضم نحو 100 طفل، وذلك بسبب الاختناق من جرّاء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وقال مدير تربية بيت لحم إن 370 طالبا وطالبة في مدرستي العودة والنخبة في مدينة بيت لحم محاصرون نتيجة اقتحام الاحتلال.

وأضاف أن الطلاب غير قادرين على الخروج من المدرستين نتيجة اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، وسط استمرار إطلاق النار.

وناشد المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإخراجهم بشكل أمن.

وأفاد حسن بريجية، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة، ومنعت المواطنين من الحركة.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب 3 مواطنين خلال الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال.

وكانت عدة آليات إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية، وفرق مشاة، اقتحمت المدينة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وداهم الجنود منازل عدد من المواطنين في المناطق التي شملها الاقتحام، وهي حي كفر سابا، وحي النقار، وحي القرعان، وشارع السوق، وشارع جلجولية، ومحيط مقر جامعة القدس المفتوحة، فيما أفاد شهود عيان أن القناصة انتشروا على أسطح بعض المنازل والبنايات.

وفي القدس، فجر عناصر الاحتلال منزل الأسير محمد الزلباني في مخيم شعفاط بعد اقتحامه وتفخيخه من قبل وحدة الهندسة، ومحاصرة المنطقة والاعتداء على الأهالي.

كما اقتحموا، مخيم «شعفاط»، في مدينة القدس، ووزعوا منشورات في شوارع المخيم تطالب الأهالي بالالتزام لمنازل، حيث سيتم التحضير لعملية تفجير لمنزل فيه.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جنود الاحتلال المخيم من عدة محاور واعتلوا أسطح البنايات وفرضوا حصارا مشددا.

وقاموا بضرب طلبة المدارس خلال سيرهم في المخيم ومحاولتهم التوجه إلى مدارسهم، وأخضعوا الطالبات للتفتيش المهين بعد شبحهم على الجدران.

وفي رام الله، أصيب طفل بجروح حرجة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر وخرجت من الظهر، خلال مواجهات في القرية، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت إصابته بالحرجة.

وفي سياق متصل، جرى اقتحام حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي. واقتحمت بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.

وكان مجلس الجامعة قرر التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نظرا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، وبسبب المخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

مزيد من الهجمات

وفي أريحا، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وداهمت عددا من المنازل، وانسحب جيش الاحتلال تحت صليات رصاص المقاومين، دون تسجيل حالات اعتقال، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين السلطان بأريحا، ألقى خلالها المقاومون قنابل محلية الصنع «أكواع» باتجاه جيش الاحتلال.

وفي سياق متصل، واصل المستوطنون المتطرفون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين في مدن الضفة الغربية حيث نفذوا هجمات ومسيرات استفزازية في كل من نابلس والخليل.

كما حرضوا على الأب عبد الله يوليو، من خلال نشرهم معلومات عن مكان إقامته، بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للعدوان على غزة. وزعم المنشور التحريضي المتداول في تلغرام وواتساب، أن يوليو شارك في السنوات الماضية في فعاليات «مساندة للإرهاب». كما وصف بـأنه «قس معاد للسامية ومؤيد للإرهاب ومقرب من أبو مازن».

واقتحم عشرات المستوطنين أحياء البلدة القديمة في الخليل، بمسيرة مركبات استفزازية، ودعوا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف يوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة بمسيرة مركبات، وجابوا حارات جابر، وادي النصارى، ووادي الحصين، مرددين الشعارات العنصرية المطالبة بقتل الفلسطينيين. كما قاموا بأعمال دهان على جدران هذه الأحياء، تمهيدا لكتابة شعارات عنصرية عليها.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين نشروا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة يوم الخميس المقبل، واقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لإقامة صلواتهم التلمودية، لدعم حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني. كما شاركوا بحماية قوات الاحتلال في مسيرة استفزازية قرب بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة، بأن عشرات المستعمرين انطلقوا من مستعمرة «مجدوليم» المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال باتجاه مدخل البلدة.

وأوضح أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين على مغادرة الأراضي القريبة من الشارع الذي سلكته المسيرة.

ونفذت أيضا مجموعات متطرفة من المستوطنين عمليات عنف وعربدة وحاولت الاستيلاء على مراعي المواطنين في الفارسية في الأغوار الشمالية.

عمليات العربدة تمثلت بمحاولة الاستيلاء على مراعي المزارعين وجلب مواشيهم للرعي فيها، والاعتداء على رعاة الأغنام في نبع غزال.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستعمرين وضعوا أكواما من القش بصورة استفزازية بمحاذاة خيام المواطن علي زهدي أبو محسن، وجلبوا مواشيهم للرعي فيها، بحماية قوات الاحتلال. ومنعت قوات الاحتلال المزارعين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت من قطف الزيتون وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاستيلاء على معداتهم الزراعية. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة «الخلة» غربي البلدة، والمحاذية لمستعمرة «بدوئيل» المقامة على أراضي المواطنين، ومنعوا المزارعين من الاستمرار في قطف الزيتون، وهددوهم بالاستيلاء على معداتهم، وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح. يُشار إلى أن بلدة كفر الديك، وخاصة الجهة الغربية منها، تتعرض بشكل يومي لمضايقات جنود الاحتلال واعتداءات المستعمرين، وهو الأمر الذي يمنعهم من قطف أشجار الزيتون الممتدة على عدد من الدونمات المهددة في البلدة، كما هو حال معظم قرى محافظة سلفيت وبلداتها، التي تعاني من إرهاب المستعمرين والجنود وهجماتهم على قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم.

كذلك سرق مستوطنون 10 رؤوس غنم والأدوات الخاصة بها، تعود ملكيتها للمواطن سعود عياش من قرية رافات غرب سلفيت.

وأفاد عياش «بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مكان العزبة التي نقيم بها المحاذية لمستوطنة ارائيل الصناعية المقامة على أراضي المواطنين، غرب سلفيت، وحاولت الاعتداء علينا وسرقه 10 رؤوس أغنام وعلف المواشي.»

وقد تزايدت اعتداءات المستوطنين بعد عملية طوفان الأقصى في الضفة الغربية، محققة أرقاماً قياسية، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً.

وقالت منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن 7 فلسطينيين قتلوا على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في حين قتل المستوطنون 25 مواطناً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري، وتم تهجير 15 تجمعاً فلسطينياً قسراً منذ السابع من أكتوبر، جراء اعتداءات المستوطنين العنيفة.

قرصنة علنية

سياسيا، رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.

وشدد على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، مؤكدا «أننا سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي لدينا درهم واحد.»

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت أن رئيس الشاباك رونين بار، اتصل بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وطلب منه تنفيذ قرار الكابينيت بتحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية. وقالت إن نصف الأموال يذهب لدفع رواتب موظفي السلطة وأجهزتها الأمنية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على استقرار نسبي في الضفة الغربية، وإن تأخير تحويل الأموال قد يؤدي لتفاقم الوضع الأمني.

ونقلت أنه وبعد المكالمة، وقع سموتريتش قرار تحويل عائدات الضرائب، ولكن بعد خصم الحصة التي تقول إسرائيل إن السلطة تحولها الى قطاع غزة.

… وتنفذ اعتداءات في سجن «نفحة» وتعتقل أهالي مطلوبين وصحافيين

رام الله – «القدس العربي»: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من احتمالات ارتقاء المزيد من الشهداء بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، فيما تصاعدت حملات التوقيف التي طالت صحافيين وعائلات مطلوبين، وهو ما ترافق مع تنامي الاقتحامات وممارسات القمع بحق أسرى سجن «نفحة».

وحذر نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى من «تصاعد احتمالات إعدام الأسرى في ضوء ما يرد للمؤسسات عن مستوى عمليات التّعذيب والتّنكيل بالغة الخطورة، وكذلك في ظل الاقتحامات المتواصلة لأقسام الأسرى، والتي تؤكد ما أعلناه عنه سابقاً بعد ارتقاء الشهداء عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وماجد زقول».

وقالت المؤسستان إن «الاحتلال ينتهج هذه الإجراءات لقتل الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال بحقّهم عن سبق إصرار».

وفي سياق متصل أعلنت مؤسسات الأسرى أن قوات القمع في سجون الاحتلال نفّذت عمليات اقتحام واعتداءات واسعة في سجن (نفحة)، فيما حذرت من معطيات خطيرة تتصاعد يوماً بعد يوم عن مستوى جرائم التّعذيب والتّنكيل بحقّ الأسرى تهدف لقتلهم.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ المعطيات التي وردت حول عمليات الاقتحام الواسعة لسجن (نفحة)، وما رافقها من اعتداءات جماعية على الأسرى، هي جزء من سلسلة عمليات اقتحام طالت كافة الأسرى في سجون الاحتلال على مدار شهر كامل، وهي في تصاعد كبير.

وتابعا أنّ احتمالات ارتقاء المزيد من الشهداء في السّجون تتصاعد، خاصة أنّ مستوى عمليات التعذيب والتنكيل التي تصل للمؤسسات من خلال أسرى ومعتقلين أفرج عنهم مؤخرًا من السجون، وكذلك من بعض المحامين الذين تمكّنوا من الزيارة، تؤكد ما تم الإعلان عنه سابقًا من أن الاحتلال ينتهج هذه الإجراءات لقتل الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال بحقّهم عن سبق إصرار.

وقالا أيضا: لن نتوجه بأي نداء للمؤسسات الحقوقية الدولية العاجزة في إحداث أثر أمام هذه الجرائم، وأمام العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، وأمام تواطؤ القوى الدولية ودعمها لجرائم الاحتلال.

وبينا أن ما يودان التأكيد عليه مطالبة أحرار العالم الذين خرجوا تأييدًا للحق الفلسطيني، بأن يواصلوا دعمهم لرفع الصوت الفلسطيني.

في الموازاة، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المعتقلات وجرائمهما بحق المعتقلين الفلسطينيين، بتصعيد عمليات التنكيل والاستهداف بحقهم والاستفراد العنيف بهم بعد اعتقالهم، ومحاولة المس بكرامتهم وإذلالهم بطرق لا تمت إلى الإنسانية والقانون والأخلاق بصلة.

وحذرت في بيان صحافي أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وجد في عقلية حكومته الانتقامية السائدة هذه الأيام، مناخا لإشباع رغباته في ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع والجرائم بحق المعتقلين.

وطلبت من سفاراتها وبعثاتها في دول العالم، التوجه الفوري إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لفضح ما يتعرض له المعتقلون من قمع وقتل بقرار إسرائيلي رسمي.

إلى ذلك، نفذت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 55 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.

وتركزت الحملة في الخليل، حيث اعتقل 16 مواطنا، وفي بيت لحم، 11، وفي قلقيلية 10 مواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية تل قرب نابلس واعتقلت السيدة لينا ريحان والدة الأسير مؤمن ريحان، وزوجته رغد أسعد، بعد مداهمة منزل العائلة في القرية وسط اندلاع مواجهات شهدتها القرية. كما اعتقلت الشابة لميس أبوعرقوب من قرية خرسا جنوب الخليل بعد اقتحام منزل عائلتها والعبث بمحتوياته والاعتداء على والدها بالضرب.

كما عززت من عمليات الاعتقال التي تنفذ بحق عائلات الأسرى (أحد الوالدين) من أجل الضغط على الشبان الفلسطينيين من أجل تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى أكثر من (2280) حالة اعتقال، حسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأشارت تقارير موثقة فلسطينية إلى تنامي الاعتقالات بحق الصحافيين حيث بلغ عدد الصحافيين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد السابع من أكتوبر (26) صحافيًا بينهم صحافية هي سمية جوابرة، فيما كان آخر الصحافيين المعتقلين من مدينة الخليل وهما الصحافيان محمد الأطرش من راديو «علم» وعامر أبو عرفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن حالات الاعتقال امتدت إلى فئة العمال حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة عمال من بلدتي نزلة عيسى وصيدا شمال طولكرم، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال نادي الأسير في طولكرم إن قوات الاحتلال باغتت العمال أثناء مرورهم بمركبة بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين باقة الغربية داخل أراضي 1948، وبلدة نزلة عيسى، وأجبرتهم على النزول من المركبة تحت تهديد السلاح، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل اعتقالهم.

وأضاف أن المعتقلين هم: محمد مصطفى محمود بابية (35 عاما) من نزلة عيسى، ومحمد هاني عجاج (20 عاما)، ومهدي موفق عجاج (30 عاما)، من بلدة صيدا.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الاحتلال وهي تصرخ بالعمال للنزول من المركبة، وطرحهم أرضا، والاعتداء عليهم بالضرب.

إلى ذلك، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، الأربعاء ، من «انفجار كامل للوضع في الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، بما يُنذر باندلاع المزيد من العنف».

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان إن «إسرائيل تشن حرباً حقيقية على الضفة سقط خلالها نحو 163 شهيداً فلسطينياً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من ألفي فلسطيني، وما زالت سلطات الاحتلال تُباشر عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة».

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن «عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة قد بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يُمكن السكوت عليه، وأن العالم كله يُتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، وقيامهم بقتلهم وإرهابهم وتدمير ممتلكاتهم وإخراجهم من منازل سكنوها لعشرات السنين، وهي وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة للفلسطينيين، ويجب على الجميع إدانتها وفضحها وعدم السكوت عليها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر».

وحذر أبو الغيط من أن «حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وعمادها المشروع الاستيطاني، وهي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها لهذه الممارسات وتسليحها للمستوطنين وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب وقتل الفلسطينيين على الهوية»، مؤكداً أن «الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل، وهو ما لن يحدث أبدا».

وأكد أن «ضم مناطق واسعة من الضفة بعد تفريغها من الفلسطينيين ما زال هدفاً إسرائيلياً، وأن الحكومة الحالية لن تتورع عن تطبيق الترانسفير لدفع الفلسطينيين خارج الحدود»، مُشدداً على «تضامنه الكامل مع موقف المملكة الأردنية الذي يقف ضد هذه السياسة بكل قوة، وكذلك موقف الشعب الفلسطيني البطل، الصامد على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة».