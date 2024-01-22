قوات الاحتلال تقتحم مدنا متفرقة في الضفة.. واشتية يرحب بصيغة تحويل “حصة غزة” للنرويج

رام الله-جنين-الخليل-بيت لحم- “القدس العربي”:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت القوات المقتحمة عددا من الشبان، بعد مداهمة عشرات المنازل.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، والخليل، وأريحا وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي محافظة جنين، أصيب 3 شبان، جراء تعرضهم للاعتداء من جنود الاحتلال في بلدة يعبد.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشابين ايهاب بسام تركمان وفارس تركمان بعد احتجازهما في منطقة البعاجوة جنوبي بلدة يعبد، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، وتم تحويل الإصابتين إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

وأكد مستشفى ابن سينا وصول ثلاث إصابات بحالة مستقرة نتيجة الاعتداء جيش الاحتلال عليها بالضرب في يعبد.

واقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال البلدة في ساعات الليل، من الجهتين الجنوبية والغربية، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت عددا من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بلدات كفر عين شمال رام الله، وأصابت شابًا بالرصاص الحي، وبيتونيا غربي رام الله، واعتقلت الأسير المحرر خالد أبو البهاء بعد اقتحام منزله، وبلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله.

وفي نابلس، اقتحم الاحتلال بلدة زواتا غرب المدينة، وبلدة سبسطية، والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي طولكرم، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لضاحية شويكة شمالي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمالي القدس، واعتقلت شابًا.

في حين اندلعت مواجهات واشتباكات في بلدة نحالين غربي بيت لحم، وأغلق الاحتلال المحال التجارية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، ومدينة الظاهرية جنوب الخليل وسط إطلاق رصاص حي، وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل بعشرات الآليات، فيما أفادت مصادر صحفية عن إصابة مواطن.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي مدينة طولكرم، بدأت لجنة حكومية عملية حصر وجرد الأضرار في مخيم طولكرم، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 45 ساعة على المخيم الأسبوع الماضي، وتخلله تدمير متعمد للبنية التحتية والمنازل والشوارع.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم فيصل سلامة إن التقديرات الأولية التي توصلت إليها اللجنة الشعبية في المخيم، بالتعاون مع وكالة الغوث ووزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، أظهرت أن حجم الخسائر في مخيم طولكرم وصلت إلى 10 مليون دولار، وهذه الخسائر في البنية التحتية والشوارع والمنازل والمحلات التجارية والسيارات.

هجمات للمستوطنين وعمليات تجريف

في بيت لحم، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أرضا وهدمت غرفة زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح إن قوات الاحتلال جرفت أرضا في منطقة “خلة العين” جنوب غرب البلدة، عند منطقة (كيلو 17)، تعود ليوسف عبد موسى وإخوانه، تبلغ مساحتها أربعة دونمات، بالإضافة إلى هدم غرفة زراعية يتجاوز عمرها 70 عاما.

وأشار صلاح إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تجريف هذه الأرض، بعد أن تم تجريفها قبل سنوات واقتلاع عشرات الأشجار فيها.

وفي الخليل، أقدم مستوطنون على اتلاف المحاصيل الزراعية اليوم الاثنين، وتلويث مياه الآبار بمواد غير معروفة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنين أتلفوا محاصيل المواطنين الزراعية في قرية الفخيت، ومغاير العبيد، وعدة مناطق بمسافر يطا، حيث تركوا أغنامهم ترعى فيها وتتلف المحاصيل الزراعية.

كما لوّث مستعمرو “ماعون” آبار المياه بمواد غير معروفة في منطقة مغاير العبيد تعود ملكيتها لعائلة شحادة مخامرة، حيث أخذت مؤسسة اجنبية عينة لفحص مياه تلك الآبار.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل والبناء في ثلاث غرف زراعية بمسافر يطا، جنوب شرق الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة خلة الفرن، وأخطرت بوقف العمل في بناء ثلاث غرف زراعية للأشقاء: عبد الفتاح، وأحمد، وحامد محمد سلطان.

وفي نابلس، أطلق مستوطنون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي رائد حج محمد بأن مستعمري “أحيا” المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين والمنازل في منطقة الشيخ بشر جنوب شرق القرية، أثناء تواجد طواقم الصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الرصاص اخترق نوافذ مسجد القرية أثناء أداء المواطنين لصلاة الظهر، دون أن يبلغ عن إصابات.

اشتية: نرحب بشكل أولي بصيغة تحويل حصة غزة للنرويج

في السياق، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، “بشكل أولي” بمبادرة تحويل أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة إلى دولة النرويج الصديقة.

جاء ذلك خلال كلمة قدمها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية حيث تحدث عن الاتفاق الذي بموجبه قررت الحكومة الإسرائيلية تحويل الجزء المتعلق بأموال السلطة التي تنفق على قطاع غزة إلى النرويج، مشددا على “تقديره لعبها هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين”.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: “ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة”.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.

وأضاف: “الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا”.