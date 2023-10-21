سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم منزل صالح العاروري وتحوله لثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها- (صور وفيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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رام الله – “القدس العربي”: اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بلدة عارورة شمال رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية ومقر لمخابراتها.

وأظهرت صور تداولتها حسابات فلسطينية بيت العاروري وقد اقتحمه جنود الاحتلال وحولوه إلى مقر عسكري، كما علقت لافتة عليه مكتوب عليها “هذا كان بيت صالح العاروري وأصبح مقر المخابرات الإسرائيلية – رمتني بدائها وانسلت”.

 

 

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  1. يقول احمد العراقي:
    أكتوبر 21, 2023 الساعة 8:34 ص

    الشيخ صالح مفخرة للامه حفظه الله من كل سوء وكثر من امثاله اعزه الله وسدد خطاه والمجاهدين كافه

    رد

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