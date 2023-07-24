قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في طولكرم ونابلس وأريحا وتدمر أجزاء واسعة منها

طولكرم-نابلس-أريحا/ “القدس العربي”:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مخيمات فلسطينية في كل من طولكرم ونابلس وأريحا ونفذت حملة اعتقالات حيث اصابت العشرات فيما نفذت عملية تدمير كبيرة في شوارع مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وفي التفاصيل اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس لأكثر من ثلاث ساعات حيث أصابت 13 مواطنا كما نفذت عملية تجريف لشوارع كاملة في المخيم.

ونقلت مصادر محلية أن جيش الاحتلال شن اقتحامًا كبيرًا للمخيم حيث استمرّ لأكثر من ثلاث ساعات، تخلله تجريف شوارع واشتباكات مسلحة، وانتهى باعتقال شخصين وإصابة 13 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة ومصادر محلية.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة عن إصابة أربعة أشخاص بالرصاص، وتسعة آخرين بشظايا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن جنود الاحتلال منعوا طواقمها من الدخول الى المخيم للتعامل مع الإصابات، كما منعوا سيارة إسعاف من نقل حالة ولادة، واحتجزوا الطاقم، وأجبروهم على خلع ملابس الحماية ضد الرصاص.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اعتقل من المخيم مؤمن فتحي القرعاوي ويوسف حرب.

وأظهر فيديو أعمال تجريف وتخريب كبير قام بها جيش الاحتلال في مخيم نور شمس أثناء الاقتحام، بينما وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين في المخيم.

وقالت سرايا القدس – كتيبة طولكرم إن مقاتليها استهدفوا جنود الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة على أكثر من محور، “وحققوا إصابات مباشرة في صفوف العدو، كما نفذوا عددًا من الكمائن التي سيكشف عنها لاحقًا”.

وتابعت: “خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة على عدد من المحاور في حارة المسلخ ومدخل المخيم والمديرية وجبل النصر والمنشية، ونفذوا العديد من عمليات إطلاق النار المباشرة وتفجير العبوات الناسفة من نوع (سيف 1) في آليات الاحتلال بشكل مباشر وإعطاب عدد منها”.

وجاء في البيان أن المقاومين لقوات وآليات الاحتلال تصدوا بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة على أكثر من محور، محققين الإصابات المباشرة في صفوف العدو كما نفذوا عدد من الكمائن التي سيكشف عنها لاحقاً.

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، ما تعرض له المخيم بمثابة “خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التي تابعت الاعتداءات ستتابع موضوع مخيم نور شمس أيضا.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بدأت طواقم وزارة الأشغال العامة، والدفاع المدني، والفرق المختصة، بالتعاون مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، بحصر الأضرار وإزالة آثار الدمار التي خلفها عدوان الاحتلال على المخيم.

وأشار إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والشوارع والخدمات كبير.

وفي مخيم عقبة جبر الملاصق لمدينة أريحا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المخيم بتعزيزات عسكرية، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشاب حسن عوضات في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي شرق نابلس مني الاحتلال بفشل جديد بعد أن اقتحم مخيم عسكر وحاصر بناية تحصن فيها مقاوم فيما تمكن من الانسحاب منها بسلام.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً، في مخيم عسكر، قبل أن تدعمها قوات أخرى كبيرة ترافقها عشرات الآليات العسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال طالبت أحد المطاردين بتسليم نفسه، بعد محاصرته داخل المنزل، إلا أنه رفض ذلك ونجح في الانسحاب رغم أن الجنود أحضروا طفله وحولوه إلى درع بشري، لإجباره على الاستسلام.

وأشارت إلى أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات محلية الصنع.

ونقلت الطواقم الطبية تسجيل إصابتين بالرصاص بينهم مسعف، بالإضافة لإصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، في محيط مدرسة وكالة “الأونروا”، في المخيم.

وفي السياق، أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس أن مجموعات عسكر استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، خلال الاقتحام.

ميدانيا، اعتقل جيش الاحتلال 17 شخصًا من الضفة الغربية، إثر حملة اقتحامات نفذتها في مناطق واسعة من الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر مختصة في شؤون الأسرى.

وأحرق مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أضرموا النار بالأراضي الواقعة جنوبي بلدة بورين، القريبة من مستوطنة “يتسهار”، وسط حماية جيش الاحتلال، الامر الذي أدى لاحتراق عشرات اشجار الزيتون في المنطقة.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا متنقلا “كرافان” في بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتريين، الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، لمخيم نور شمس وما نتج عنه من اعتداءات على المواطنين واصابات في صفوفهم، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.

ورأت الخارجية في بيان لها، أن تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيد جديد أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، واثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في أكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.