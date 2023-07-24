قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في طولكرم ونابلس وأريحا: اعتقالات وإصابات بالعشرات

طولكرم – نابلس –- أريحا -«القدس العربي»: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مخيمات فلسطينية في كل من مدن طولكرم ونابلس وأريحا، حيث نفذت حملة اعتقالات وأصابت العشرات، فيما نفذت عملية تدمير كبيرة في شوارع مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، في أمر وصفته الخارجية الفلسطينية بأنه تكرار لما جرى في مخيم جنين قبل أسابيع.

وفي التفاصيل اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس لأكثر من ثلاث ساعات، حيث أصابت 13 مواطنا، كما نفذت عملية تجريف لشوارع كاملة في المخيم.

وأظهرت المشاهد بعد انسحاب قوات معززة من الاحتلال أعمال تجريف وتخريب كبيره قام بها جيش الاحتلال في المخيم أثناء الاقتحام، بينما وقعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين في المخيم وعلى مداخله.

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، ما تعرض له المخيم بمثابة “خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية”.

وفي شرق نابلس حيث يقع مخيم عسكر، اقتحمت قوات الاحتلال المكان وحاصرت بناية تحصن فيها مقاوم، وتمكن من الانسحاب منها بسلام.

وحسب مصادر محلية فإن قوات خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً في مخيم عسكر، قبل أن تدعمها قوات أخرى كبيرة ترافقها عشرات الآليات العسكرية، حيث دارت اشتباكات مسلحة عنيفة.

ونقل عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال استخدمت طفلا (13 عاما) كدرع بشري للضغط على والده لتسليم نفسه. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر المجاور لمدينة أريحا، رافقتها تعزيزات عسكرية، إلى جانب نشر قناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشاب حسن عوضات في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

دوليا، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، حيث من المتوقع أن يعقد اليوم الثلاثاء لقاء بينهما.

وفي سياق آخر، سلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، وهو أمر يوفر فرصة كي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.