قوات الاحتلال تقتل شابين في جنين ورام الله

جنين ـ رام الله ـ طولكرم ـ «القدس العربي»: شيّع عدد كبير من الفلسطينيين جثماني شهيدين سقطا في رام الله وجنين، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها للمدن وسط مواجهات مسلحة عنيفة.

واستشهد الشاب مجدي عبد اللطيف فشافشة (37 عاماً) برصاص قوة إسرائيلية خاصة حاصرته داخل منزل في بلدة جبع جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت المنزل الذي تحصن فيه فشافشة، وهو أحد قادة كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس، وقد خاض الشهيد اشتباكاً مسلحاً حتى نفاد ذخيرته، رافضاً تسليم نفسه.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه استلمت الشهيد إضافة الى شاب آخر أصيب بقدمه خلال الاقتحام، وتم نقلهما الى المستشفى.

ونكّلت قوات الاحتلال بالشاب المصاب وسحلته بالجيب العسكري بعد إصابته، حسب ما أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام، واعتقلت أحدهما، وهو الشاب باسل جمال ملايشة، كما اعتقلت المواطن محمد عيد حمامرة بهدف الضغط على نجله، ليسلم نفسه.

كذلك حاصرت وحدات خاصة إسرائيلية «مستعربون» منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

في حين شيعت جماهير حاشدة في محافظة رام الله والبيرة، جثمان الشهيد فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حُمل على الأكتاف إلى مسجد بيتونيا الكبير.

واستُشهد الشاب الخطيب متأثرا بإصابته بجروح حرجة في مدينة رام الله قبل يومين، وهو متزوج وأب لطفل لم يتجاوز العامين.

ميدانيا، شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، رافقتها اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية.

واندلعت اشتباكات عنيفة عقب اقتحام مدينة جنين بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشروع جرافات بتدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي في المدينة.

كما استهدف مقاومون المهاجمين بالرصاص وفجروا عدة عبوات ناسفة، بينها عبوة شديدة الانفجار بأحد جيبات الاحتلال، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المكان.

ونُفذت حملات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل في الحي الشرقي، تخللها تحطيم وتخريب محتويات المنازل.

اقتحمت مدنا متفرقة في الضفة وسط مواجهات عنيفة

وأفادت مصادر محلية باعتقال 6 شبان خلال اقتحام جنين، وهم: بَكر خَمايسة ونجله ساهر، والشقيقان إبراهيم ومحمد أبو حطب، وحسن محمد سعيد بدوية، وأحمد حسام أبو طبيخ.

وتحدثت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منزل أبو حطب وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة خاصة في الحي الشرقي ومداهمة حي خروبة.

كما تم اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة، وسط حملات تمشيط وتفتيش واسعة. في الموازاة، ذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب خلال اقتحام مدينة البيرة.

وبينت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات، وداهمت أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال المحررين زيد الديك ورأفت عبده، بعد اقتحام منزليهما في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، كما اعتقلت الشاب أحمد سنيف من منزله في بلدة بيتونيا غرباً، والمحرر صلاح بزّار ونجله مجاهد بزار من منزلهما في قرية بيتللو غرباً.

فضلا عن اعتقال الشابين نصور قطاش وصابر الحاج علي، بعد مداهمة منزلهما في مخيم عقبة جبر بأريحا.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة جنوب طوباس، وداهمت منازل عدد من المطلوبين، ونفذت فيها عمليات تحطيم وتخريب، دون أن تتمكن من اعتقالهم

كما اقتحمت مدينة قلقيلية، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن 244 مستعمرا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول. ودعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» للنفير وشد الرحال للمسجد الأقصى، غدا الجمعة؛ لحمايته وكسر الحصار المفروض عليه.

وطالبت، في بيان صحافي، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، بالنفير العام وشدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، غداً الجمعة، وتحدّي كل العوائق التي يفرضها الاحتلال الصهيوني؛ في منعه الوصول إليه والصلاة والرّباط فيه.

وأضافت: «ليكن غداً الجمعة يوماً مشهوداً لكسر الحصار المفروض عن المسجد الأقصى المبارك، منذ أكثر من ثلاثة عشر أسبوعاً، وللتأكيد مجدّداً أنَّ قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين لن يكون إلاّ إسلامياً خالصاً، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال على جزء منه».

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا مسددًا وتضييقات وتشديدات في محيطه وعلى أبوابه، وتمنع المصلين من الوصول إليه ودخوله، خاصة أيام الجمعة من كل أسبوع.

وتشهد أيام الجمعة منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات وقمعا للمصلين في أحياء القدس المحتلة، وعلى أبواب البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى، تستخدم فيها قوات الاحتلال الهراوات وقنابل الغاز والمياه العادمة لتفريق المصلين وقمعهم ومنعهم من الوصول للصلاة في الأقصى.