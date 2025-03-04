سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته اقتحام حاجز بالضفة الغربية- (فيديو)

4 - مارس - 2025

جنديان إسرائيليان بجانب مدرعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية

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“القدس العربي”: ‏أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا بداعي محاولته اختراق حاجز أمني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وادعى الجيش، في بيان، أن مسلحا وصل إلى حاجز أمني في قرية برقة، وفتح النار باتجاه قوة من الجيش، فرد الجيش بإطلاق النار وأرداه قتيلا.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل ثلاثة فلسطينيين بعدما وسع عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في يومها الثالث والأربعين، بحيث شملت مناطق جديدة في مدينة جنين.

وبدأ الجيش في 21 كانون الثاني/يناير عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وأبلغت الهيئة العامة للشوون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية “باستشهاد الشاب ايسر عبد الحليم شاكر السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه”.

وفي وقت مبكر الثلاثاء، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال سلمته جثة شاب آخر في العشرينات استشهد بنيران إسرائيلية في منطقة بشرق جنين.

وأكد مدير المستشفى الحكومي في جنين وسام بكر أن فلسطينيا ثالثا تبين أن اسمه جهاد علاونة وصل متوفيا الى المستشفى في وقت مبكر الثلاثاء.

واوضح أن الشاب (25 عاما) أصيب بنيران إسرائيلية وقضى جراء اصابته بنزف.

(وكالات)

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