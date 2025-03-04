قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته اقتحام حاجز بالضفة الغربية- (فيديو)

“القدس العربي”: ‏أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه قتل فلسطينيا بداعي محاولته اختراق حاجز أمني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وادعى الجيش، في بيان، أن مسلحا وصل إلى حاجز أمني في قرية برقة، وفتح النار باتجاه قوة من الجيش، فرد الجيش بإطلاق النار وأرداه قتيلا.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل ثلاثة فلسطينيين بعدما وسع عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في يومها الثالث والأربعين، بحيث شملت مناطق جديدة في مدينة جنين.

وبدأ الجيش في 21 كانون الثاني/يناير عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وأبلغت الهيئة العامة للشوون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية “باستشهاد الشاب ايسر عبد الحليم شاكر السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه”.

استشهاد المقاوم أيسر السعدي بعد محاصرته وخوضه اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال مساء الأمس في الحي الشرقي في مدينة جنين . pic.twitter.com/ZH2NpvW4PC — أحداث الضفة الفلسطينية (@WestBank_48) March 4, 2025

وفي وقت مبكر الثلاثاء، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال سلمته جثة شاب آخر في العشرينات استشهد بنيران إسرائيلية في منطقة بشرق جنين.

وأكد مدير المستشفى الحكومي في جنين وسام بكر أن فلسطينيا ثالثا تبين أن اسمه جهاد علاونة وصل متوفيا الى المستشفى في وقت مبكر الثلاثاء.

واوضح أن الشاب (25 عاما) أصيب بنيران إسرائيلية وقضى جراء اصابته بنزف.

جيش الاحتلال قتل جهاد علاونة في العشرين من عمره داخل مدينة جنين شمال الضفة، حيث عملت الاليات المدرعة على اغلاق كافة مداخل جنين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لاسعافه وانقاذ حياته ونقله للمشفى. لم يكتفي الاحتلال بقنصه برصاصة بالصدر

منع نقله للمستشفى وتركوه ينزف حتى الموت. pic.twitter.com/EZnJwQtDhZ — أحداث الضفة الفلسطينية (@WestBank_48) March 4, 2025

(وكالات)