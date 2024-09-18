قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا قرب جدار الفصل وتحتجز جثمانه

رام الله: قتل جيش الاحتلال، الأربعاء، شابا فلسطينيا بالرصاص قرب جدار “الفصل العنصري” غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “هيئة الشؤون المدنية تبلغ باستشهاد حسن يوسف حسن الشاعر (17 عاما) برصاص الاحتلال غربي رام الله”.

وذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على الشاعر قرب جدار “الفصل العنصري” عند بلدة نعلين، واحتجز جثمانه.

وأوضحوا أن الشاعر من سكان بلدة حبلة قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.



والثلاثاء، أفادت وزارة الصحة بـ”استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل بقرية الجاروشية في طولكرم”.

وعادة ما تطلق القوات الإسرائيلية الرصاص على كل من يقترب من هذا الجدار العازل.

وباستشهاد الشاب الفلسطيني قرب الجدار، يرتفع عدد شهداء الضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 707 فلسطينيين، مع إصابة نحو 5700 واعتقال أكثر من 10700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)