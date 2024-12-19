قوات الاحتلال تقتل 6 مواطنين فلسطينيين في نابلس وطولكرم بينهم امرأة مُسنة

الضفة – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين، إثنان منهما خلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وأربعة خلال قصف الاحتلال بالطيران المسيّر سيارة في مخيم طولكرم شرق المدينة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية أن الاحتلال قصف مركبةً في حارة البلاونة في مخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بشكل كامل في المركبة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما نقل الشهيدان الآخران بمركبات مدنية إلى المستشفى. وكانت جثث ثلاثة من الشهداء بحالة تفحم كامل.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته في الضفة الغربية. فبعد عملية القصف، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مدينة طولكرم، وفرضت حصاراً على مخيمها.

وذكر شهود عيان أن عدداً من آليات الاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت عبر شارع العليمي ودوار المحاكم ودوار شويكة باتجاه مخيم طولكرم.

وأضافت، أن آليات الاحتلال تمركزت على مداخل المخيم، وعلى طول شارع نابلس المحاذي له من الجهتين، وفرضت حصاراً عليه، وسط منع المركبات من المرور واجبارها على العودة باتجاه المدينة.

كما جرفت آليات الاحتلال البنية التحتية عند مدخل المخيم الرئيسي.

وجاء الاقتحام بعد ساعتين من قصف طيران الاحتلال لمركبة ٍفي حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة ثلاثة مواطنين بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المُسنة حليمة صالح أو ليل (80 عاماً)، متأثرةً بإصابتها بالرصاص الحي في الصدر والساق في مخيم بلاطة، كما استشهد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة في الرأس. وحسب الهلال الأحمر، أصيب شاب آخر بشظايا الرصاص الحي في الوجه، وجرى معالجته ميدانياً.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، تلتها قواتٌ معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، وانتشرت في عدة أحياء، ودارت مواجهات عنيفة اندلعت داخل أحياء المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد المُسنة، وإصابة المواطنين الخمسة بالرصاص الحي.

اشتباكات ضد الاحتلال

وشهد مخيم بلاطة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم، وسط حصار واعتداءات مكثفة، قبل انسحابها.

واندلعت الاشتباكات عقب اكتشاف وجود قوة خاصة من جيش الاحتلال في حارة الجماسين داخل المخيم.

وتركزت المواجهات عند المداخل الجنوبية للمخيم وشارع السوق. ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر شارع روجيب وشارع القدس، مع انتشار مُكثف في أحياء المخيم، فيما حلقت طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأعلنت «سرايا القدس – كتيبة نابلس» في بيان مقتضب: «يتصدى مقاتلونا في سرية بلاطة مع إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وفق متطلبات وظروف الميدان».

وفي تطور آخر، حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل داخل المخيم، ووجهت نداءً عبر مكبرات الصوت تطالب فيه أحد المُطاردين بتسليم نفسه.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، إلى 824 شهيداً بينهم 168 طفلاً، وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وعلق محافظ نابلس غسان دغلس، على عمليات القتل بالقول «إن تواصل جرائم الاحتلال وقتل أبناء شعبنا جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي».

واضاف دغلس، في تصريح صحافي: «أنّ سياسة القتل المتعمّد التي تعتبر نهجاً لحكومة الاحتلال، دليل واضح على مواصلة الإبادة الجماعية، كما يحدث في غزة ومدن الضفة الغربية».

ودعا دغلس لتوحيد الجهود وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة سياسة الاحتلال والمستوطنين الرامة إلى تهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني.

طفلان بين المعتقلين

قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم جريح، وطفلان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، والخليل، وطولكرم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وقال رئيس بلدية بيت عوا محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت أكثر من 50 مواطناً أغلبهم من المعتقلين السابقين المحررين وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأفرج عنهم بعد احتجازهم لساعات.

كما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطن إحسان حسن كرجة، ونجله صهيب، واعتقلت رائد جبارين من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها لمداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل ومدينتها بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءات التنكيل في حارات البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي.

هدم في القدس

وفي القدس، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزلٍ في قرية رافات شمال غرب مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم قرية رافات وداهم منزل المعتقل هايل عيسى ضيف الله (58 عاماً)، وأخطر عائلته بهدم المنزل.

يُشار إلى أن المعتقل ضيف الله، اعتقل بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب مستوطنة «جفعات أساف» شرق رام الله، في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي مدينة طوباس، أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قياسات ثلاثة منازل في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، تمهيداً لهدمها.

وقالت مصادر محلية، إن المنازل تعود لذوي الشهيدين أحمد وليد أبو عرة وعبد الرؤوف المصري، إضافة إلى الأسير الجريح أيمن ناجح الياسين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قال رداً على تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية ومدينة القدس:» إن إسرائيل تُسرّع وتيرة الخطوات الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستعمرين انتهاكاً للقانون الدولي».

وأكد المكتب أن ذلك يتعارض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، ودعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعرب المكتب عن القلق إزاء التطورات الأخيرة حيث وقعت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبانٍ فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى عمليات هدم نُفذت لأول مرة في محميّة طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت سلطة السلطات الفلسطينية.

وقال المكتب الأممي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت يوم الاثنين عمليات هدم جماعية لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية ومحافظة الخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية «التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بسبب قوانين التخطيط وتقسيم المناطق التمييزية التي تهدف إلى قمع البناء الفلسطيني».

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن توقف إسرائيل هذا التوجه على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما حددته محكمة العدل الدولية.

وقال إن للدول دوراً حاسماً في وقف سلوك إسرائيل غير القانوني حيث يجب عليها ألا تُقر بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تمتنع عن مساعدة إسرائيل في الحفاظ على هذا الوضع.

وأضاف أن ذلك يتطلب من الدول أن تدرس بعناية مجموعة واسعة من مبادلاتها مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم الجيش الإسرائيلي.