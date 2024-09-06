قوات الاحتلال تنسحب من جنين وطولكرم بعد 10 أيام من عمليتها الواسعة- (صور)

“القدس العربي”: انسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى، وخلف دمارا واسعا.

واعرب مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة، بحسب وكالة وفا.

واستشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلالً على محافظة جنين، والذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام 2002.

ونقل شهود أن طواقم الهلال الأحمر دخلت لمخيم جنين برفقة مجموعة من الأهالي.

◾صور ..جانب من آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في مدينة جنين قبل الانسحاب منها بعد عدوان استمر لـ 10 أيام pic.twitter.com/3kwoQ8r0o0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات من انسحابه من مدينة جنين ومخيمها.

وأشاروا إلى أن الانسحاب كشف عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعادة اقتحام طولكرم فجر الإثنين بعد أن انسحب منها مساء الخميس 29 أغسطس/آب الماضي بعد عملية عسكرية استمرت في حينه 48 ساعة.

في السياق، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 25 كيلو مترا من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها في العملية العسكرية التي استمرت نحو 10 أيام.

وقال الدفاع المدني في بيان إنه “وفقا لتقييم الأضرار الأولي، فإن أكثر من 25 كيلو مترا من شوارع وأحياء مدينة جنين ومخيمها قد دمرتها قوات الاحتلال بشكل كامل خلال عملياتها في المدينة”.

وأشار إلى أن التدمير شمل البنية التحتية في الشوارع، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضح البيان أن طواقم الدفاع المدني، وبالتعاون مع مؤسسات شريكة (لم يذكرها) بدأت أعمال إعادة التأهيل.

وقال: “من الصعب حصر الأضرار التي لحقت بالمدينة ومخيمها الآن، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، حيث دمر الاحتلال منازل ومحالا تجارية وشوارع بشكل جزئي”.

بعد عملية استمرت 10 ايام. الجيش الإسرائيلي يسحب قواته من جنين و مخيمها صباح اليوم. بعد تدمير كامل البنية التحتية في جنين pic.twitter.com/UuCOFzMoLA — Hanzala (@Hanzpal2) September 6, 2024

(وكالات)