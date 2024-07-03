قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية جديدة في رفح والشجاعية وتسقط عشرات الضحايا

غزة – “القدس العربي”:

استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق التوغل البري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع، بوتيرتها المرتفعة، وأسفرت هجمات جديدة لجيش الاحتلال عن سقوط عشرات الضحايا، فيما نفذت المقاومة الفلسطينية عدة عمليات نوعية، ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال وجنوب مدينة غزة.

الهجمات على الشمال

وفي التفاصيل الميدانية، تعرضت العديد من المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لعمليات قصف مدفعي عنيف، طالت أراضي زراعية، وبثت حالة من الهلع في صفوف السكان.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة مقاط في حي الشيخ رضوان، أسفر عن شهداء وجرحى.

وانتشل مسعفون 7 شهداء والكثير من الاصابات من تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل هذه العائلة ونقلوا الى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني عن إنقاذ امرأتين عالقتين تحت أنقاض هذا المنزل، الذي قصفته طائرات الاحتلال قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وجاء ذلك على وقع استمرار الهجوم البري على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي دخل أسبوعه الثاني، حيث شهد الحي خلال الساعات الـ 24 الماضية هجمات عنيفة، تمثلت في قصف الطيران الحربي العديد من المناطق السكنية، وتدمير مربعات بالكامل، فيما تعرضت مناطق أخرى في الحي لقصف مدفعي وإطلاق النار من الطيران المروحي.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من المواطنين استشهدوا ومن بينهم أطفال ونساء، كما سقط عدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وجاء ذلك فيما لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة بسبب القصف والاستهداف الإسرائيلي عن الوصول إلى داخل شوارع الشجاعية، لإجلاء المصابين، والذين أطلقت عوائل نداءات استغاثة عاجلة.

وذكر سكان من مدينة غزة يقطون في مناطق الوسط، أنهم شاهدوا عمليات قصف عنيفة للحي، نجم عنها انفجارات ضخمة، وتلاها تصاعد سحب الدخان.

وأكد الشهود أن القصف تركز على المناطق الشرقية للحي، وعلى منازل في شوارع الشجاعية الرئيسة، ومنها شارع المنصورة.

ولا يزال هناك العديد من المواطنين محاصرين داخل منازلهم، ولم يتمكنوا من النزوح القسري بعد أن بدأت قوات الاحتلال هجومها على الحي.

هذا وقد شنت قوات الاحتلال سلسلة هجمات أخرى ضد مناطق أخرى في المدينة، كان من بينها استهداف مطبعة في حي التفاح شرق المدينة.

إلى ذلك فقد تواصلت عمليات البحث عن مفقودين داخل البنايات المدمرة جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمجمع سكني في منطقة الزرقة بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت شقة سكنية قرب مسجد التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكرد في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

هجمات عنيفة على الجنوب

وفي السياق، استمرت الهجمات الدامية ضد مناطق وسط القطاع،

وسقط عدد من الشهداء والإصابات بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة الوادية بشارع الزهور بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات بقصف مدفعي عنيف، طال المناطق القريبة من محطة توليد الكهرباء المتوقفة.

كما أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي نيرانه الرشاشة الثقيلة على المناطق الغربية من المخيم.

كذلك تعرضت مناطق الحدود الشرقية لوسط القطاع لهجمات مماثلة، قامت خلالها قوات الاحتلال بإطلاق عشرات القذائف المدفعية، إضافة إلى قصفها من قبل الطيران الحربي، ما أسفر عن استشهاد مواطن شرق مخيم البريج.

وكان 12 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء، في مجزرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت منزل عائلة اسليم، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح، استمر التوغل البري الذي تنفذه قوات الاحتلال منذ شهرين بوتيرته المتصاعدة، وشهدت مناطق الشرق والغرب عمليات نسف جديدة للعديد من المنازل.

وأكد شهود عيان أن أصوات الانفجارات الناجمة عن نسف المنازل سمعت من مناطق بعيدة.

وحل دمار كبير بحي البرازيل الواقع على الحدود مع مصر، والقريب من مناطق وسط مدينة رفح، بسبب الهجمات الإسرائيلية.

هذا وقد تعرضت الكثير من مناطق المدينة لقصف جوي عنيف، تركز غالبيته على مناطق الغرب وتحديدا حيي تل السلطان والحي السعودي، فيما يخشى النازحون الذين يقطنون على مقربة من مناطق الغرب من تمدد التوغل البري ليصل إلى المناطق القريبة الواقعة في “مواصي” خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال على غرب رفح جنوب القطاع.

كما جرى انتشال جثامين خمسة شهداء من حي تل السلطان غرب المدينة.

أوضاع صعبة

هذا وقد اشتدت صعوبة الأوضاع الإنسانية في جميع مناطق قطاع غزة، خاصة مناطق الشمال، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على السكان، خاصة بعد إغلاق سلطات الاحتلال معبر رفح البري.

ويشتكي سكان القطاع من شح كبير في المواد الغذائية، ما أدى إلى زيادة معدلات الجوع في القطاع، وهو ما زاد من نسب الإصابة بسوء التغذية.

كما استمرت مأساة النازحين الذين يتكدسون بأعداد كبيرة في مناطق “مواصي” خان يونس ومناطق وسط قطاع غزة، بعد أن تركوا مدينة رفح.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن قلة المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، وسلطت الضوء على تأثير شح الوقود على الرعاية الصحية في القطاع.

عمليات المقاومة

وفي السياق، استمرت هجمات المقاومة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، وأكدت أنها أوقعت في صفوفها خسائر مباشرة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت مجددا عن استهداف قوة إسرائيلية، خلال تحصنها في منزل بحي الشجاعية بقذيفة “TBG”، وقالت إنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أعلنت عن استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” في حي الشجاعية.

وذكرت أن ناشطيها تصدوا لقوات العدو المتوغلة في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت سرايا القدس أن ناشطيها في حي الشجاعية أكدوا تنفيذهم كمينا محكما بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام حيث تم استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بقذيفة (TBG) وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع “الياسين 105” وتفجير عبوتين من نوع “ثاقب” و “شواظ” في آليتين عسكريتين.

كذلك أعلنت سرايا القدس، عن تمكن ناشطيها من تفجير عبوة “ثاقب” بآلية عسكرية صهيونية في محيط مسجد السالم في حي الشجاعية أيضا.

واعلنت سرايا القدس ايضا عن قصف بقذائف الهاون النظامي والثقيل تحشدات قوات الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية.

وفي رفح أعلنت سرايا القدس عن قيامها بقصف جنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم غرب المدينة.

كما تبنت سرايا القدس استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال من نوع (D9) بقذيفة (RPG) عند مفترق “سوق الحلال” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 23 في معارك غزة.