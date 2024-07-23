قوات الاحتلال تنفذ 4 عمليات هدم في القدس والخليل- (فيديو)

القدس: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، أربع عمليات هدم في مدينتي القدس والخليل.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله والمكون من طابقين وهو قيد الإنشاء في بلدة الطور شرق مدينة القدس، مشيرة إلى أن جرافات الاحتلال هدمت كراجا في حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء بدون ترخيص.

المقدسي خليل كباجة يُجبر على هدم منزله ذاتياً في بلدة الطور بـ #القدس pic.twitter.com/aJKRkQn9zr — قناة القدس (@livequds) July 23, 2024

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من الطوب والصفيح في قرية اللتواني، كما أزالت خيمة مواطن هدم منزله قبل نحو شهر بمسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت محافظة القدس قالت في تقريرها للعام المنصرم، إن سلطات الاحتلال نفذت 292 عملية هدم بمحافظة القدس، بينها 73 منشأة اضطر أصحابها إلى هدمها.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.

(د ب أ)