قوات الاحتلال تهدم محطة محروقات شمال القدس- (شاهد)

القدس المحتلة: أفاد تقرير فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، فجر الإثنين، محطة محروقات في بلده حزما شمال القدس وسط مواجهات اندلعت مع الأهالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن “محطة محروقات السلام في بلدة حزما تعرضت للهدم والتدمير من قبل جرافات الاحتلال العسكرية”.

وأضاف الشهود أنه “خلال عمليه الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، والرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات”.

عاجل | قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم محطة محروقات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/wwAL805C7I — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 14, 2024

جانب من هدم قوات الاحتلال لمحطة وقود تعود للمقدسي سائد الخطيب فجر اليوم في بلدة حزما شمال القدس pic.twitter.com/1XGLvlGWcj — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) July 15, 2024

دمار كبير خلفه الاحتلال بعد هدمه لمحطة وقود في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/e5MG6tSvwY — قناة عودة الفضائية (@AwdehTV) July 15, 2024

(د ب أ)