سياسة | عربي | فلسطين

قوات الاحتلال تهدم محطة محروقات شمال القدس- (شاهد)

15 - يوليو - 2024

مركبات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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القدس المحتلة: أفاد تقرير فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، فجر الإثنين، محطة محروقات في بلده حزما شمال القدس وسط مواجهات اندلعت مع الأهالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن “محطة محروقات السلام في بلدة حزما تعرضت للهدم والتدمير من قبل جرافات الاحتلال العسكرية”.

وأضاف الشهود أنه “خلال عمليه الهدم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، والرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم، ولم يبلغ عن إصابات”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 9:20 ص

    اللهم عجل بزوال دويلة الباطل المحتلة لأرض فلسطين التي تقتل الفلسطينيين وتهدم منازل الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🐒

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