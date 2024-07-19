قوات الاحتلال عدوة الأطفال!

استدعت قوات الاحتلال طفلة عمرها 8 سنوات لاستجوابها، ولا أعرف محتلاً في العالم غير إسرائيل بسياسة كسياستها ضد الأطفال: فقد اعتقلت طفلين بداعي تسللهما عبر قطاع غزة وعمرها (11 و15 عاماً). أجل، بداعي تسللهما عبر حدود قطاع غزة».
وأتساءل: لماذا تكره إسرائيل الأطفال إلى هذا المدى؟ وأظن الإجابة واضحة، وهي أنها تخافهم منذ الآن، وتعرف أنهم حين يكبرون سيصبحون أعداء ضدها وسينضمون إلى المقاومة. فإسرائيل تهدم بيوتهم في غزة ومدارسهم، وتقتل أهلهم بغرض التوسع الاستيطاني.
هذا في الوقت الذي يتوالى فيه إعلان الدول بالاعتراف بدولة فلسطين!
متى «عيد الأب»؟
لم أر من قبل وجه رئيس جمهورية فرنسا السابق نيكولا ساركوزي متهللاً بالسعادة هكذا كما زوجته المطربة الجميلة كلارا، وذلك في صورة على غلاف مجلة «كلوسر» الفرنسية.
ومصدر السعادة ابنتهما غيليا، (عمرها 12 سنة) التي تركب الحصان العربي بمهارة وتفوز في السباقات، ويبدو رئيس الجمهورية السابق وزوجته الجميلة كلارا في غاية الفخر بابنتهما.
شاهدت الكثير من صور رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد ساركوزي، يبتسم ابتسامة دبلوماسية، لكنها المرة الأولى التي أراه متهللاً بالفخر والفرح بابنته غيليا التي تقود حصانها، ربما كما حاول والدها أن يقود بلاده! وهو ليس الوالد الوحيد في العالم الذي يغمر ابنته بالمحبة والإعجاب حتى الفخر.
ولا أدري لماذا نحتفل عالمياً بـ»عيد الأم» في البلاد كلها تقريباً، ولا نحتفل بعيد الأب إلا (قليلاً).
أعتقد أن «عيد الأب» يستحق منا منحه أهمية عالمية كما «عيد الأم»… وما أجمل (أمومة) الأب وحنانه على أولاده وفرحه بهم كما خوفه عليهم.
معظم المجلات الفرنسية نشرت صور غيليا على غلافها أو في صفحاتها الداخلية. تُرى لو لم يكن والدها رئيساً سابقاً للجمهورية الفرنسية، هل كانت ستلقى هذا الاهتمام الإعلامي كله؟ وهل كانت والدتها ستقول عنها إنها تتمتع بحيوية والدها (السياسية) وبجاذبيته؟
أدعم «عيد الأب» في العالم
كما «عيد الأم»، أقف أيضاً مع «عيد الأب» ربما لأسباب شخصية. فقد رحلت أمي عن عالمنا وأنا دون الخامسة من عمري، لكن أبي غمرني بحنانه، وبعدها صار يحمل لي الكتب العالمية، فقد لاحظ حبي للكتابة ومنحني غرفة مكتبته حيث كتبت أولى قصصي على طاولته، وبعد صدور كتابي الأول «عيناك قدري» وحضور عشرات الصحافيين اللبنانيين إلى دمشق لأسباب أخرى ثم مرورهم بي، كان أبي يستقبلهم معي ويشجعني، وكان وراء ما يدعوه البعض «نجاحي».
وأبي ليس نادراً في هذا الحقل. والأدب العربي قلما كتب عن «حنان الأب» ودعمه لأولاده، ولذا أطالب بعيد الأب، كما «عيد الأم»؛ فالأب ليس كما يرسمه بعض الأدب، لكنه نعمة كبيرة، وحضوره في حياتنا ينجح في دعمنا وتقويتنا.
وأياً كان يوم «عيد الأب»، سأذكرك يا أبي حتى أموت.. ويا من لهم آباء أحياء.. حضورهم نعمة وبركة. دللوهم!
عصابة الشر الصهيو نازية في مهمة إبادة أطفال فلسطين لكي لا يكون هناك جيل من المقاتلين الذين سيحاربون من أجل استرجاع فلسطين و الأقصى المبارك يا مبارك ✌️🇵🇸
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)
ولا حول ولا قوة الا بالله
قال رسولَ اللَّه ﷺ : إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْد أَنْ يُوَلِّي .
ولا حول ولا قوة الا بالله
رحم الله الاستاذ الدكتور أحمد السمان .. كان مؤمنا بالمساواة بين الذكر والأنثى فعلم ابنته غادة السباحة وركوب الخيل والصيد، ، وكان يحمل لابنته التي ستصبح أديبة كتبا يناقشها فيها ..
وتذكره بشغف : ( والدي هو الشخصية الطاغية في طفولتي ومراهقتي الأولى ، كان رجل علم قضى حياته في محراب الكتاب ) .
اليوم تكتب الاستاذة غادة السمان ( دللوهم ) يالها من كلمة رائعة كانها مرصودة لي أنا وحدي !! ..
سيدتي النبيلة ربما نتشابه في الظروف ، فقد رحلت والدتي في وقت مبكر ، وعشت تحت جناح والدي ألوذ بظله ، واتابع خطاه ، ربما أنا أكثر من معجب بوالده ومقتفي أثره .. وممتن له لانه علمني ان أكون حراً ، لقد شاركني افكاره ، ومنحني ثقته ، واهداني صداقته ، وكل لحظة سرور اطالعها مرسومة على وجه أبي اعدها عيد دائم .. وبعد هذه الرحلة أرى من حقه أن يتبغدد .
تحياتي
نجم الدراجي – بغداد
.قرأت في مواقع التواصل الأجتماعي عبارة للروائي والطبيب النفسي الأمريكي( ارفين . د . يالوم ) في روايته “ عندما بكى نيتشيه” يقول فيها :
“لكي تبني الأطفال عليك أن تبني نفسك أولاً وإلا فإنك تريد إنجاب أطفال بدافع الاحتياجات الحيوانية أو الوحدة أو لسد الثقوب في نفسك ، إن مهمتك كأب تكمن في أن لا تنجب نفسك، بل أن تنجب شيئًا أرقى.”
الإنجاب في المجتمع الشرقي بصورة عامة خاضع لضغوط عائلية أو مجتمعية أو مشاريع استثمارية خاصة في إنجاب الذكور الذين سيحملون اسم العائلة وامتدادها ، بينما كم هنالك الكثير من النساء ممن أضاف مجداً لأسم العائلة . فهنالك بعض الآباء الذين يُدمرون أولادهم بتعمد أو بجهل وكأنهم ملكاً لهم ويريدونهم أن يكونوا نسخة منهم ، صحيح ان الأولاد يحملوا جينات والديهم الوراثية ، لكن كل واحد منهم كائن مختلف ومستقل وله شخصيته المميزة به .
رحم الله الوالدين سيدتي الفاضلة ، ولك طول العمر ان شاء الله ليستمر عطاؤك الأدبي ولتكتبي عنهم أكثر .
أفانين كبة – كندا
من الكلمات المؤثرة التي قراءتها اليوم كان منشور لشاب فلسطيني يدعى بلال يقول اسمي بلال عمري،۲۳، وهذا شكلي في الصورة الشخصية أكثر ما يخيفني هو ذكر موتي في استهداف صهيوني كرقم ضمن الأعداد التي تزيد كل دقيقة. مثلا استشهاد شاب و ۳ آخرين في استهداف صهيوني لمنزل (مدنيين لست شابا عاديًا، ولا رقما استغرقت ثلاثة وعشرين عامًا لأصبح كما ترون الآن، أنا لست عاديًا، لي بيت وأصدقاء وذاكرة، والكثير من الألم. أنا لست رقمًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحرير فلسطين يحتاج لثورة إسلامية عالمية أكبر بكثير من ثورات الربيع العربي يحتاج لفريق استخارة وفريق مشورة مهمته الاستخارة لكل خطوة ويحتاح لحنكة وحكمة وحسن التكلم مع الدول والامبراطوريات المعادية لأمريكا بحيث نتمكن من تلقي الدعم وتأمين مبنى وقاعات اجتماع للمهندسين وخبراء الطرق والحروب لوضع خطة استراتيجية لاجتياح إسرائيل واغتنام السلاح النووي من يدها هذا ضمن الرؤية النبوية الاستراتيجية سياسيا وعسكريا بعد الانتهاء من وضع الخطة يتم الترتيب ليوم زحف الشعوب الإسلامية برا وجوا وبحرا وقبل التنفيذ بيوم يتم تنزيل الحد اللازم من الخطة على الشابكة إذا كان شباب ورجال الأمة في تراخ سألجأ لتشكيل جيش من الفتيات والنساء خلي يضل عار على شوارب الرجال مدى الحياة أن النساء هن اللواتي حررن الأقصى إذا أراد أحد ان يعيب علي أني شكلت جيش من النساء أجيبه انهن كلهن محافظات شريفات ولسن فاجرات شبيحات كسرايا الدفاع اللواتي شكلهن رفت أسد وأجيبه أيضا اني توجهت ( للرجال) فارتعدوا وخافوا على مصالحهم الدنيوية وفضلوها على المقدسات وعلى مسرى الرسول صل الله عليه وسلم .
“أطفال غسان كنفاني ” اعلم مدى عمق العلاقة التي ربطت أستاذتنا غادة بالراحل الباقي بيننا غسان كنفاني.لذا استحضر ما رسخه في كتاباته عن أطفال فلسطين في الداخل الفلسطيني او الشتات.وإلهامه لأجيال المستقبل بالارتباط الابدي بقضيتهم ووطنهم فلسطين.
أسعد الله مسائكم بكل خير لك أختي غادة السمان وللجميع. في البداية سيدتي لقد فعلها بشارون أسدوف وتماماً كما تفعل حكومة نتنياهو الفاشية وقد تحدث هو نفسه عن المجتمع المتجانس فهذا تطهير عرقي باللغة السياسية الدولية، فهل الأطفال السوريين ليسوا أطفال بل أرقام! لقد فتلهم النظام السوري بأبشع الطرق. ومن جهة أخرى سيدتي الكريمة ربما ليس الخوف من الأطفال هو السبب في أن إسرائيل تقتل الأطفال كما فعل فرعون بل أعتقد أنها الإبادة الجماعية ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني وهذا فرق كبير. إسرائيل بحكمها فاشيين وهي احتلال استيطاني تريد محو الشعب الفلسطيني بكل ماتملك من قوة. وهذا منذ فترة طويلة وليس وليد اليوم لنتذكر فقط ماقالته غولدا مائير بأن فلسطبن أرض بلا شعب!
أما عيد الأب فهو موجود عالمياً لكن ربما لانحتفل به في العالم العربي! وأنا استخدم لقب أبو سينا بإسم ابنتي سينا ومعظم الناس تراه جيداً وبرأيي لقد تغيرت الصورة عن الماضي. أما صفحات المجلات المقصودة في المقال فهي للتسويق (لا أقصد البيع) ليس إلا!
التوراه هي عصب الفكر الصهيوني … وهي تدعو لقتل كل ما بتنفس بما في ذلك (الأطفال الرضع والحمير) حسب النص التوراتي …. كما يتحفنا عتاة التلموديين في أن الخطيئة ليست في قتل الأطفال وانما في تركهم يكبرون ل “يقتلوا اليهود” حسب تفسيرهم المريض.
ولكن،
مع احترامي للكاتبة، أرى أنها تنظر للعالم من الزاوية الغربية متناسية (في هذا المقال بالذات) كم يحض الاسلام على تبجيل الابوين، وكذلك الثقافة العربية وبنية الأسرة العربية التي تضع الابوين في مقاوم مقدس.
نحن لسنا بحاجة إلى عيد للأم وعيد للأب لأن الروابط الاسرية عندنا مقدسة …. أما الغرب الذي فتت الأسرة، وحط من مكانة الأم والاب والمراة فهو الذي يخترع هذه المناسبات للتعويض عن الفشل الاخلاقي.
أرى إن الكاتب الشرقي، والعربي خصوصا، يجب أن ينطلق من ثقافته وحضارته التي سبقت التفكك والانحلال الغربي بالاف السنين..