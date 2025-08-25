سياسة | دولي | الولايات المتحدة

 قوات الحرس الوطني تبدأ حمل الأسلحة النارية في العاصمة الأمريكية

25 - أغسطس - 2025

حجم الخط
1

واشنطن: بدأت بعض وحدات قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن، حمل الأسلحة النارية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تصعيد بتوجيه أصدره وزير دفاعه في أواخر الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، لم يصرح له بالتحدث علنا، إن بعض الوحدات في مهمات معينة ستكون مسلحة، بعضها بمسدسات والبعض الآخر ببنادق. وقال المتحدث إن جميع الوحدات المسلحة قد تم تدريبها وتعمل بموجب قواعد صارمة لاستخدام القوة.

وشاهد مصور لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأحد أفرادا من الحرس الوطني لولاية ساوث كارولينا خارج محطة يونيون وهم يحملون مسدسات.

يأتي هذا التطور في جهود ترامب الاستثنائية لتجاوز سلطة إنفاذ القانون للحكومات المحلية والولايات في الوقت الذي يدرس فيه توسيع عمليات النشر إلى مدن أخرى يقودها الديمقراطيون، بما في ذلك بالتيمور وشيكاغو ونيويورك.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صقر قريش:
    أغسطس 25, 2025 الساعة 8:32 ص

    هذا استعراض سافر للقوة بحجة مكافحة الجريمة ووءد للديمقراطية واستفزاز لحكام الولايات الامعات الاماميع من الديمقراطيين الذين هم كالعربان لا يحسنون إلا النعيق والولولة والعويل.
    ترمب هو فرعون امريكا الذي سيظل جاثما على صدور وبطون الامريكان مستلهما ومقتديا بال foot steps لدكتاتوره الصغير المفضل عب فتاح اعوامًا عديدة وسنين مديدة ولن يستطيع احد ازاحة موءخرته الثقيلة عن الكرسي البيضاوي حيث هو وحده الجالس والجميع وقوف حواليه .

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب يتعهد بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في العاصمة واشنطن
منذ 8 ساعات
ترامب: ربما يتم نشر قوات من الجيش في شيكاغو
25 - أغسطس - 2025
ترامب يصطدم بـ الديموقراطيين مع توسيعه خطط نشر الحرس الوطني
24 - أغسطس - 2025
سكان واشنطن يحتجون ضد نشر الحرس الوطني بأوامر ترامب
18 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية