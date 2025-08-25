 قوات الحرس الوطني تبدأ حمل الأسلحة النارية في العاصمة الأمريكية

واشنطن: بدأت بعض وحدات قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن، حمل الأسلحة النارية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تصعيد بتوجيه أصدره وزير دفاعه في أواخر الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، لم يصرح له بالتحدث علنا، إن بعض الوحدات في مهمات معينة ستكون مسلحة، بعضها بمسدسات والبعض الآخر ببنادق. وقال المتحدث إن جميع الوحدات المسلحة قد تم تدريبها وتعمل بموجب قواعد صارمة لاستخدام القوة.

وشاهد مصور لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأحد أفرادا من الحرس الوطني لولاية ساوث كارولينا خارج محطة يونيون وهم يحملون مسدسات.

يأتي هذا التطور في جهود ترامب الاستثنائية لتجاوز سلطة إنفاذ القانون للحكومات المحلية والولايات في الوقت الذي يدرس فيه توسيع عمليات النشر إلى مدن أخرى يقودها الديمقراطيون، بما في ذلك بالتيمور وشيكاغو ونيويورك.

(أ ب)