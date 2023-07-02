قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني- (فيديو)

الخرطوم: أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد إسقاط طائرة حربية طراز ميغ تابعة للجيش السوداني.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات الدعم السريع على فيسبوك.

وقال البيان “أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الأحد، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لمليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد في منطقة شمال بحري (الكباشي)”.

وأضاف “هاجم طيران الانقلابيين صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين نترحم على القتلى وندعو بعاجل الشفاء للجرحى”.

وتابع “تصدى أشاوس الدعم السريع لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط الطائرة من طراز (ميغ) كانت تقصف المواطنين الأبرياء”.

وذكر “إن قواتنا لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر حلقة الشر التي صنعها الانقلابيين والفلول الحالمين بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على شعبنا العظيم”.

من جهة أخرى ، ذكرت صحيفة “السودان نيوز” نقلا عن مصادر عسكرية، لم تسمها، أن الجيش السوداني استهدف اليوم الأحد ، مبنى في ودنوباوي بشارع الوادي في الخرطوم بالصواريخ ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

ووفق المصادر ، حصل الجيش حصل على إذن من صاحب المبنى بعد أن استولت عليه قوات الدعم السريع عليه وحولته إلى مقر للقناصة.

وتتواصل منذ 15نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، حيث تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

(د ب ا)