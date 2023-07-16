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قوات الردع السريع تعلن السيطرة على قيادة لواء بولاية جنوب دارفور السودانية

منذ ساعتين

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القاهرة: أعلنت قوات الردع السريع اليوم الأحد عن السيطرة الكاملة على قيادة لواء في ولاية جنوب دارفور السودانية.

جاء ذلك في بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع على فيسبوك اليوم الأحد.

وقال البيان “حققت قوات الدعم السريع اليوم الأحد، نصراً جديداً على مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد بالسيطرة الكاملة على قيادة اللواء 61 بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور”.

وأضاف “استولى أشاوس الدعم السريع على عدد 13 عربة قتالية بكامل عتادها، وعدد 70 مدفعا بأنواع مختلفة، وأسر قائد اللواء 61 برتبة عقيد، وعدد 30 فرداً من القوة برتب مختلفة”.

وتابع “يأتي انتصار اليوم ليضاف إلى انتصارات الأشاوس في جبهات القتال كافة، وإلى هزائم الانقلابيين والفلول وإفشال مخططاتهم للسيطرة على السلطة في البلاد واستعادة حكمهم البغيض”.

كانت منظمة الهجرة الدولية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين طرفي الصراع.

(د ب ا)

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