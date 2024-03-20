قوات السلطة الفلسطينية تطلق النار على جنازة 3 شبان استشهدوا في غارة إسرائيلية بجنين 

رام الله: أفادت تقارير بأن القوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أطلقت النار على فلسطينيين في أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة ثلاثة شبان استشهدوا في وقت سابق اليوم الأربعاء في غارة بمسيرة إسرائيلية في جنين.

وذكر موقع “فلسطين كرونيكل” الفلسطيني الصادر من أمريكا أن قوات السلطة الفلسطينية أطلقت النار على المشاركين في جنازة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، مما نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، أحدهم أصيب برصاصة في الرأس.

وهتف المشاركون في تشييع الجنازة ضد السلطة الفلسطينية واتهموها بالتعاون مع إسرائيل، في الوقت الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين من سجون السلطة الفلسطينية.

واستمرت الاشتباكات في جنين حتى ساعات المساء.

وقال المفوض السياسي الفلسطيني العام طلال دويكات، مساء اليوم الأربعاء، إن “هناك من يصر على حرف البوصلة بدلا من تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة هذا التغول والإجرام الإسرائيلي، بافتعال أزمات داخلية لخلق الفوضى وضرب الروح المعنوية لشعبنا المكلوم، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه المستمر بارتكابه المجازر اليومية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والتي كان آخرها مساء اليوم بارتكابه جريمة بشعة في محافظة جنين أدت لارتقاء ثلاثة شهداء من أبناء شعبنا”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من الخارجين على القانون والمضللين الذين ينفذون أجندات لا تخدم مشروعنا الوطني، بل تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق النار على مقار الأمن الفلسطيني في محافظة جنين، ما أدى لإصابة بعض أفراد الأمن بجروح وهم داخل مقراتهم مما اضطر قوى الأمن بالتدرج في استخدام القوة منعا لتفاقم الأمور وخروجها عن سياقها وحدوث ما لا تحمد عقباه.

وكان 3 مواطنين فلسطينيين قد استشهدوا، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء اليوم، إثر قصف بمسيرات إسرائيلية لمركبة على أطراف مخيم جنين.

ونقلت (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في جنين، قولها إن طواقمها “نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة”.

وذكرت أن الشهداء هم: محمود بسام رحال (30 عاما)، ومحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.

وقال شهود عيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف المركبة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل يوم غد الخميس في المحافظة.

(وكالات)