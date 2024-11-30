قوات النظام السوري تتلقى “وعدا” بدعم عسكري روسي إضافي وتغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب

عمان: تلقى النظام السوري وعدا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة جيش النظام في منع فصائل المعارضة من الاستيلاء على محافظة حلب شمال غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة رويترز إن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن جيش النظام أغلق الطرق الرئيسة المؤدية من وإلى مدينة حلب، بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر “انسحاب آمن” من الأحياء التي اجتاحها المسلحون من فصائل المعارضة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة أغلقت المدينة فعليا بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة، بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.

(وكالات)