قوات النظام السوري تطلق النار لتفريق مجموعة حاولت إزالة صور الأسد في السويداء

دمشق ـ «القدس العربي»: قال أيهم الشوفي أحد منظمي الحراك المدني في محافظة السويداء، جنوب دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «تم إطلاق الرصاص من قبل عناصر القوات الحكومية في الهواء فقط، ولم يصب أحد من الشباب الذين كانوا يزيلون صورة للرئيس بشار الأسد عند مدخل المدينة، بالقرب من حاجز للقوات الحكومية». واعتبر الشوفي حادثة إطلاق النار بمثابة تطور خطير من قبل القوات الحكومية، والأجهزة الأمنية التي التزمت الصمت حيال ما جري خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى أنه في حال تكررت الحادثة ربما يتم التصعيد مجدداً.

وخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة، الإثنين، إثر غارة إسرائيلية أعلنت عنها وزارة الدفاع السورية، والتي قالت إن إسرائيل شنت فجر أمس هجوماً استهدف المطار من جهة البحر المتوسط، غربي اللاذقية.

مصدر عسكري مطلع قال لـ»القدس العربي» إن طيران «أف 16» الإسرائيلي نفذ هجوماً استهدف مدرج مطار حلب الذي يستخدمه الإيرانيون في عمليات الإمداد ونقل السلاح إلى الميليشيات الموجودة في حلب وعلى رأسها قوات حزب الله و»فاطميون» و»لواء القدس». واعتبر المتحدث أن القصف كان بغرض «التدريب» ليس أكثر، عازياً السبب إلى أن المواقع الإسرائيلية لم تعط أي سبب مقنع للإغارة، بل تكلمت عن سبب روتيني، و»بالتالي لا يوجد هدف عاجل إنما تدريب فقط»، وفق المصدر. الباحث في الشؤون العسكرية لدى مركز جسور للدراسات النقيب رشيد حوراني، عزا القصف الإسرائيلي على مطار حلب يوم أمس الإثنين لعدة أسباب، أبرزها العمل على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تحاول من خلال استخدامها للبنى التحتية لجيش النظام تعزيز تلك القدرات. ويعد مطار حلب أحد مرافق البنى التحتية التي تعمل إيران على استثمارها لصالحها إضافة إلى محاولة طهران نقل التجهيزات الخاصة بالمسيّرات عبر المطار.

وتعد الضربات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا، وفق الضابط المنشق عن قوات النظام، إحدى صور التعاون الروسي – الإسرائيلي عبر الخط الساخن بينهما في سوريا، وإحدى صور التنافس الإيراني – الروسي، مشيراً إلى أن «القصف الإسرائيلي لا يلقى اعتراضاً جدياً من روسيا.

وعن سبب القصف قال ضياء قدور الباحث في الشأن الإيراني، وهو ضابط مهندس منشق عن قوات النظام السوري لـ «القدس العربي» إن المطارات المدنية السورية أحد أكثر المسارات المهمة بالنسبة لإيران التي تتيح بسهولة ويسر عمليات التهريب العسكري، بينما تعتبر المسارات البرية والبحرية طويلة ومحفوفة بالمخاطر في كل تفصيل. واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي الإثنين 21 أغسطس/ آب مواقع عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة دمشق، مستهدفا شحنة أسلحة بعد وصولها إلى مطار دمشق بساعات. على صعيد احتجاجات الجنوب، أطلقت عناصر من القوات الحكومية السورية النار في الهواء، أمس الإثنين، لتفريق مجموعة من الشباب حاولت إزالة صور للرئيس السوري بشار الأسد عند مدخل مدينة شهبا التابعة لمحافظة السويداء جنوب سوريا.