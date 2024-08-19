سياسة | عربي | سوريا

قوات النظام تقصف مستودع منظمة “ريلايف سوريا” في إدلب- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة

حجم الخط
1

إدلب: استهدفت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران، مستودع لمنظمة “ريلايف سوريا” بمحافظة إدلب ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وحسب مراسل الأناضول قصفت قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران المتمركزة في مدينة سراقب الاثنين، المستودع بقصف مدفعي.

ووفقا لمصادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد التي تشمل إدلب وأجزاء من محافظة حلب، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مجتهد:
    أغسطس 19, 2024 الساعة 8:14 ص

    وإذا قصفتهم إسرائيل يخنسون أو يفرون كالجرذان! مع الإحتفاظ بحق الرد!

    رد

أخبار ذات صلة

تحت شعار “المشافي ليست هدفا” الكوادر الصحية في إدلب تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة
12 - ديسمبر - 2023
مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وأطفالها في مجزرة مروّعة للطيران الروسي بريف إدلب
24 - أكتوبر - 2023
آخر الأخبار من معبر «إيرز».. آخر الأخبار من إدلب
9 - أكتوبر - 2023
النظام السوري يقصف بالقنابل الحارقة أرياف إدلب وحلب.. و”الدفاع المدني” يعلن عن عشرات القتلى والجرحى- (فيديوهات وصور)
8 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية