قوات النظام تقصف مستودع منظمة “ريلايف سوريا” في إدلب- (فيديو)

إدلب: استهدفت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران، مستودع لمنظمة “ريلايف سوريا” بمحافظة إدلب ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وحسب مراسل الأناضول قصفت قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران المتمركزة في مدينة سراقب الاثنين، المستودع بقصف مدفعي.

قصف مدفعي وصاروخي يستهدف الأطراف الشمالية لمدينة #إدلب #المبدعون_نيوز pic.twitter.com/KItOHhMDuO — المبدعون نيوز – Creative News (@creativenewssy) August 18, 2024

ووفقا لمصادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد التي تشمل إدلب وأجزاء من محافظة حلب، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

(الأناضول)