سياسة | عربي

قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عمليات داخل لبنان تمهيدا لتوغل بري محتمل

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: قالت مصادر مطلعة إن قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عمليات صغيرة مستهدفة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية وجس النبض قبل توغل بري محتمل قد يحدث في أسرع وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أن العمليات، التي شملت دخول أنفاق لحزب الله واقعة على طول الحدود، قد جرت مؤخرا وكذلك على مدى الشهور الماضية، ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقليص قدرات حزب الله على طول الحدود التي تفصل بين إسرائيل ولبنان، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت أي عمل بري قد يتغير، فإسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة لمنعها من تنفيذ غزو واسع.

ولم يتضح على الفور مدى المدة التي تهدف إسرائيل السيطرة خلالها على هذه الأراضي، أو ما إذا كان التوغل سيكون أشبه بسلسلة من الغارات الأكبر حجما.

(د ب أ)

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