قوات سلام كازاخية تبدأ مهامها بالبعثة الأممية في الجولان المحتل

أستانة: بدأت قوات سلام من كازاخستان مهامها ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل “أندوف” في منطقة الجولان المحتلة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الكازاخية الثلاثاء، تم تنظيم برنامج تعريفي للجنود البالغ عددهم 139 عن مهامهم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واستلمت قوة حفظ السلام الكازاخية مهامها خلفا لقوة إيرلندية.

وكان مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير قد مدّد مهمة “أندوف” في سوريا 6 أشهر إضافية، وقال إن أعضاءه قرروا بالإجماع التمديد لقوة حفظ السلام الأممية في مهمة مراقبة.

وتراقب القوة الأممية اتفاق فض الاشتباك في الجولان المحتل الموقّع بين إسرائيل وسوريا في 31 حزيران/ يونيو 1974، وذلك لستة أشهر أخرى تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2024.

وأنشئت قوة “أندوف” بقرار من مجلس الأمن الدولي صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو/ حزيران 1967، وكان من المقرر أن ينتهي عمل القوة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

(الأناضول)