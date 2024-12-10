سياسة | عربي | سوريا

قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق على هدنة مع قوات المعارضة في منبج

10 - ديسمبر - 2024

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القاهرة: قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إن القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لوقف إطلاق النار في مدينة منبج في شمال البلاد بوساطة أمريكية “حفاظا على أمن وسلامة المدنيين”.

وأضاف عبدي “سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري، الذين يقاومون الهجمات منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من المنطقة في أقرب وقت”.

وتابع “هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد”.

(رويترز)

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