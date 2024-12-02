قوات سوريا الديمقراطية تطالب بإجلاء الأكراد من محيط حلب بعد هجوم فصائل موالية لأنقرة

بيروت: طالبت قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، الإثنين بإجلاء المدنيين الأكراد من محيط مدينة حلب إلى معاقلها في شمال شرق البلاد، غداة سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة على مدينة استراتيجية كانت تحت نفوذها.

وسيطرت فصائل سورية موالية لأنقرة الأحد على مدينة تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، في إطار هجوم شنته بموازاة هجوم “هيئة تحرير الشام” وفصائل معارضة متحالفة معها على مدينة حلب التي باتت خارج سيطرة قوات النظام لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، في بيان “نعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة في سوريا لتأمين حماية شعبنا وإخراجه بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء” في ريف حلب الشمالي “باتجاه مناطقنا الآمنة في شمال شرق البلاد”.

وأوضح عبدي أن قواته تدخلت بعد “انسحاب الجيش السوري وحلفائه” من حلب، من أجل “فتح ممر إنساني بين مناطقنا الشرقية وحلب ومنطقة تل رفعت لحماية شعبنا من المجازر، لكن هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي قطعت هذا الممر”.

وتل رفعت في الأساس مدينة ذات غالبية عربية، لكن مع شنّ أنقرة والفصائل الموالية لها هجوما على منطقة عفرين عام 2018، ثم سيطرتها عليها، تدفّقت عشرات آلاف العائلات الكردية إليها.

وتقع المدينة في جيب يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في ريف حلب الشمالي، حيث يقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود أكثر من مئتي ألف كردي محاصرين فيها حاليا من قبل الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وغالبا ما تشهد تل رفعت مناوشات بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، التي تسيطر على مناطق في محيطها.

ولطالما لوّحت تركيا خلال السنوات الماضية بمهاجمة منطقتي تل رفعت ومنبج، باعتبارهما جزءا من “منطقة آمنة” قالت سابقا إنها تريد إقامتها قرب حدودها الجنوبية.

وجاءت السيطرة على تل رفعت الأحد، تزامنا مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، لتصبح بذلك خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

ومنذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة) مع فصائل معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يعد الأعنف منذ سنوات في محافظة حلب (شمال) حيث تمكنت من التقدم، بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) المجاورتين.

تشهد سوريا منذ 2011 نزاعا مدمرا أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف عدد سكانها.

(أ ف ب)