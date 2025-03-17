قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 9 أشخاص بغارات تركية في جنوب كوباني

القامشلي: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، ليل الأحد الاثنين مقتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية على تلغرام “قصفت طائرة للاحتلال التركي خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني”.

وأضافت “ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى تسعة شهداء من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها”.

وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حتى دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية “منظمة إرهابية” ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا ينصّ على “دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”. ويُفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.

(أ ف ب)