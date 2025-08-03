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“قوات سوريا الديمقراطية”: مقتل 5 أعضاء في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور

منذ 48 دقيقة

مسلحون من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

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القاهرة: أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تقودها فصائل كردية، اليوم الأحد، مقتل خمسة من عناصرها خلال هجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقطة تفتيش في دير الزور بشرق سوريا في 31 يوليو/تموز.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” هي القوة القتالية الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال المعارك التي أدت إلى هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2019.

ويحاول التنظيم، في الآونة الأخيرة، استعادة نفوذه في الشرق الأوسط والغرب وآسيا، وكان قد بسط سيطرته على مدينة دير الزور في عام 2014، قبل أن يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها في 2017.

(رويترز)

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