قوافل المساعدات تتحرك من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة

الإسماعيلية: توجّهت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، الثلاثاء إلى معبر رفح باتّجاه غزة التي تتعرّض لقصف إسرائيلي، وفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة.

وقالت هبة راشد من مؤسسة مرسال غير الحكومية “وصلنا المعبر….وفي انتظار الخطوة” القادمة، فيما احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح، وفق مصادر إغاثية أخرى.

وتحرك أسطول يقدر بـ150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية بشكل مفاجئ من مدينه العريش في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء متجها إلى معبر رفح البري، وذلك بالتزامن مع تحرك وانتشار مكثف لقوات الجيش المصري على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وفقا لما ذكره شهود عيان.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول، بأن السلطات المصرية أمرت مسؤول الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتحرك فورا بالشاحنات من العريش إلى معبر رفح في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وقد تحركت فعلا 150 شاحنة محملة بالمساعدات في اتجاه معبر رفح البري حيث من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات صباح اليوم الثلاثاء.

(وكالات)