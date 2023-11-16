قوافل تشرين نحو السماء

وصلتني رسالتك بعد انتظارك لحرفي كل هذا الوقت، وفي هذا الزحام المكتظ بالأحداث المرهقة.. كيف أشرح لك صمت قلمي في ظل هذا الهطول المتواصل للبكاء والنزيف، وكأن تشرين كان على موعد مع الخراب في تلك البقعة البعيدة من الحياة؟ كيف أشرح لك عجز حرف محبرتي من أن يأتي بسطر ينتشل الأمل من بين أنقاض الحطام وصراخ البراعم؟! أشعر بقيد حديدي يقيد كلماتي وكأن كل الذي يحدث يفوق لغات العالم وأبجديته.. وكأن الصور الآتية من هناك لا تحتاج إلى كلمات تخدش حقيقتها وتشوه تفاصيلها.. يؤلمني هذا العجز الذي شل حركة قلمي وأرداني قتيلاً آخر في الجانب الآخر.. هذا العجز الذي يجعل مني شخصاً ثائراً وكأن المواقد تغلي في داخلي..

هذا الضجيج الذي لا يبقيني متوازناً على السطر، كأن اهتزاز الورق يفوق الهزات الارتدادية للأرض.. هذا الالتحام المباشر بين حرفي الفارغ والألم الذي اختصر الحياة كلها في دقائق وتوابيت الموت تسير أفواجا نحو السماء.. ماذا أقول وكيف أصف حجم الأيام الحبلى بالألم، وكأن العالم كله يصرخ طالباً النجدة وإنقاذ الحياة؟ ماذا أقول وأنا أرى بحراً من الدماء يغرق الكلمات؟ وكيف أصف بكاء الرجال وصراخ النساء وموت الأطفال وظلام البيوت ووحشة الشوارع؟

كاتبة عُمانية