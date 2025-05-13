قوانين «الأمتار الأخيرة» في برلمان مصر: رفض واسع ومطالبات للسيسي بعدم التصديق عليها

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الأشهر الأخيرة من عمره الدستوري، أقدم البرلمان المصري على تمرير عدد من القوانين المثيرة للجدل التي واجهت رفضا مجتمعيا.

فقد سعى لإقرار عدد كبير من القوانين، قبل انتهاء دورة انعقاده الأخيرة في أغسطس/ آب المقبل، جاء في مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، الذي نال انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية.

خطاب للسيسي

وبعد موافقة البرلمان، لم تجد الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، سبيلا لمواجهة هذا القانون، سوى بتدشين حملة توقيعات على خطاب موجه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطالبه بعدم التصديق على القانون.

وجاء في الخطاب الذي وقع عليه 8 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة ونشرته الحركة أمس، أن الحركة استقبلت في 28 أبريل/ نيسان الماضي، ببالغ الإحباط قرار مجلس النواب، بشأن موافقته النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية هو ركيزة منظومة العدالة، إذ يضطلع بتنظيم الصلاحيات الممنوحة للسلطتين التنفيذية والقضائية، ويضمن حقوق المتهم، وحقوق الدفاع، ويضبط سلطات جهات الضبط وصلاحيات جهات التحقيق، ويحمي الأبرياء من الشبهة الجنائية ومن التعسف وإساءة استعمال السلطة.

وتابعت في خطابها للسيسي: بمبادرة من أمانة شباب الحركة المدنية، وحرصاً على إقامة نظام عدالة جنائية فعال ومنصف، كان لزاماً على الحركة أن تبادر لاستغلال الفرصة الأخيرة من أجل إيقاف تمرير القانون عبر مطالبتكم – استنادًا إلى المادة 123 من الدستور- بعدم التصديق على مشروع القانون، وإصدار توجيه بطرحه على طاولة الحوار المجتمعي.

وعبرت في خطابها عن استعدادها لأن تمد يدها لكل جهد من شأنه أن يعزز منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والمجرمين.

وتابعت: بلا شك ندرك جميعًا أن هذه القضية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهو – تحديدا- ما تجاوزه مجلس النواب في طرحه لمشروع قانون بأهمية الإجراءات الجنائية، إذ لم يوفر الوقت الكافي لمناقشة مشروع قانون يتجاوز عدد مواده خمسمئة مادة قانونية.

توصيات الحوار الوطني

واتهمت الحركة البرلمان بتجاهل توصيات الحوار الوطني، ومضمون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعليقات النقابات المهنية المعنية التي عبرت عن اعتراضها على ما تضمنه مشروع القانون بصورته المطروحة.

وأكدت أن موقفها الرافض لمشروع القانون قد بني على أساس علمي وجهد بحثي.

وتناولت في خطابها المذكرة الصادرة عن نقابة الصحافيين لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومقترحات حملة نحو قانون إجراءات جنائية عادل، وكذلك توصيات المقررين الخواص للأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع القانون والشروط الواجب توافرها فيه لكي يكون متسقًا مع التزامات الحكومة المصرية وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن وأصبح لها قوة قانون. لم يكن قانون الإجراءات الجنائية هو الوحيد الذي واجه رفضا واسعا، فقانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه البرلمان الأحد الماضي، اعتبرته «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تكريسا لاحتكار المؤسسات الرسمية لشؤون الأديان ويخالف دعوات تجديد الخطاب الديني. وانتقدت المبادرة في بيان ما تضمنه من مواد، قالت إنها تضفي مزيدًا من سلطة المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية على المجتمع وتنتهك حريات الرأي والتعبير والاعتقاد.

تنظيم الفتوى

وطالبت السيسي بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من النقاش حول جدوى القانون والتداعيات المترتبة عليه.

ورأت أن فلسفة القانون لا تتسق مع الإشارات العديدة في الدستور المصري إلى النظام المدني للحكم، حيث تنص المادة الثانية من نص القانون الموافق عليه على أن الفتوى الشرعية العامة هي «إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات»، متجاهلة أن المجتمع المصري متنوع دينيًا وعقائديًا، ويضم مجموعات أخرى بخلاف المسلمين.

صراع مستقبلي

وحسب بيان المبادرة، فإن تقنين سريان الفتوى الشرعية العامة الصادرة من الجهات الدينية الرسمية وحدها على المجتمع بمختلف مجالاته، قد يفتح مجالاً للصراع المستقبلي بين المؤسسات الدينية الرسمية وباقي مؤسسات الدولة، في حال تضارب ما ستُفتي به الجهات الدينية المنوطة قانونًا بالفتوى وما قد يطرأ على مؤسسات الدولة من مواقف وتوجهات مُستحدثة، كما حدث في موقف الأزهر من فوائد البنوك حيث أفتى شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق بحرمانيتها، أو أن تعيق هذه السلطة في الإفتاء مساحات التقدم فيما يتعلق بحقوق فئات اجتماعية مهمشة، أو تثبيط المجهودات المناهضة لممارسات اجتماعية مضرة بسلامة هذه الفئات، مثل ختان الإناث.

وأكدت أن القانون يأتي في سياق سياسات ممتدة منذ عام 2014 تسعى فيها السلطات إلى إحكام سيطرة المؤسسات الدينية الرسمية على كل ما له علاقة بالإسلام والخطاب الديني، بداية من نص الدستور على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ثم إقرار البرلمان في دورته المنعقدة بين 2015 و2020، قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والذي بموجبه غُلِظَت عقوبة الخطابة من دون ترخيص.

شملت الإجراءات الجنائية والعمل وتنظيم الفتوى والإيجار القديم

وزادت المبادرة: حاولت الحكومة تمرير قانون تنظيم الفتوى في برلمان «2015-2020»، إلا أن خلافًا نشأ بين الأزهر من جهة والحكومة من جهة أخرى على أحقية لجان الإفتاء بوزارة الأوقاف في تقديم الفتوى الشرعية، وانتهى مصير القانون إلى الأدراج، إلى أن قُدِّم مجددًا خلال الفترة الماضية، وناقشته اللجنة الدينية وسط اعتراضات من الأزهر الشريف على أهلية وزارة الأوقاف لإصدار فتاوى شرعية، ثم أجريت تعديلات توافق رؤية الأزهر في الجلسة العامة الوحيدة التي نظمت لمناقشة القانون وإقراره.

وبينت أن القانون قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الشرعية العامة، والمنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين لمؤسسة الأزهر ودار الإفتاء، وثانيهما الفتاوى الشرعية الخاصة والمرتبطة بشؤون الأفراد، ويحدد القانون 6 جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر هي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى دار الإفتاء واللجان المشتركة وأئمة الأوقاف المؤهلين. ويرأس ممثل الأزهر اللجان المشتركة.

وطالبت المبادرة المصرية السيسي بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمزيدٍ من النقاش حول جدواه وتداعياته، لما فيه من مخالفة لمبدأ مدنية نظام الحكم في مصر، ولما قد يترتب عليه من تقييد حقوق المجتمع في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد.

مطالب الصحافيين

وكان البرلمان تجاهل مطالب نقابة الصحافيين بإلغاء المادة التي تقنن الحبس في النشر.

وخاطب خالد البلشي، نقيب الصحافيين، البرلمان لإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

وأعرب في خطاب أرسله إلى حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عن رفضه المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.

وبيّن في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وطالب نقيب الصحافيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحافي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البناءة، بما يحقق المصلحة العامة.

لم يقدم جديداً

قانون ثالث أقره البرلمان نهائيًا خلال جلسته التي عقدت يوم 15 أبريل/ نيسان الماضي، دون عقد أي لجان استماع أو إجراء مشاورات حقيقية مع ممثلي العمال أو النقابات المستقلة.

ويرى مراقبون ونقابيون أن القانون لم يقدم جديدًا حقيقيًا، إذ احتفظ في جوهره بغالبية مواد القانون القديم، لا سيما المواد التي طالما أثارت الجدل وتسببت في انتهاكات واسعة لحقوق العمال، منها ما يتعلق بسهولة فصل العامل، وتعقيد إجراءات الإضراب، واستمرار أوضاع العمل غير المستقرة دون حماية كافية.

كانت دار الخدمات النقابية قد أصدرت في فبراير/ شباط الماضي ورقة بحثية بعنوان «موقفنا بشأن الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد»، تناولت فيها أبرز ملاحظاتها على القانون، مؤكدة أن التعديلات التي أُدخلت لا تعالج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها العمال، بل تُبقي على السياسات القديمة نفسها بصيغ جديدة.

وتناولت الورقة غياب الأمان الوظيفي، واستمرار مواد تسمح بفصل العمال وفقًا لرؤية صاحب العمل دون ضوابط واضحة، وتقليص نسبة العلاوة الدورية من 7 إلى 3 في المئة، ما يؤدي إلى تآكل دخل العمال في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفرض قيود مشددة على ممارسة الحق في الإضراب، بما يحرم العمال من أحد أبرز أدواتهم في الدفاع عن حقوقهم.

كما انتقدت الورقة استبعاد عاملات المنازل من نطاق تطبيق القانون، ما يُعد تمييزًا صارخًا ضد فئة واسعة من العاملات، وتقنين أوضاع وكالات الاستخدام، التي تمثل خطرًا على استقرار العمال وتؤدي إلى استقطاع جزء من أجورهم.

الإيجار القديم

إلى ذلك يواجه قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة رفضا واسعا من الملاك والمستأجرين وأحزاب المعارضة.

ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 في المئة، وعلى انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وحسب ممثل الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت إعلانا بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وبينت أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم، وتنتهي دورة الانعقاد في أغسطس/ آب المقبل.