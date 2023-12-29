قوة إسرائيلية تقتحم متجرا في الخليل وتصادر ألعاب أطفال

الخليل: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، متاجر فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وصادر ألعاب أطفال تعمل بـ “الريموت كونترول”.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية داهمت مدينة الخليل وفتشت عددا من المتاجر في حي رأس الجورة وسط المدينة.

وبين الشهود أن القوات صادرت ألعاب أطفال تعمل بأجهزة تحكم “ريموت كونترول”، ومسدسات بلاستيكية.

وأظهر مقطع مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوة من الجيش وهي تصادر كمية من ألعاب الأطفال من متجر مخصص لبيعها.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجهات الإسرائيلية حول الأمر.

(الأناضول)